onOne, Perfect Photo Suite eklenti paketinin 7.5 sürümünü duyurdu









Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi fotoğraf düzenleme yazılımları için üst seviye eklentiler hazırlayan onOne firması, Perfect Photo Suite eklenti paketinin 7.5 sürümünü duyurdu.

onOne, Perfect Photo Suite 7.5 sürümü ile kırmızı göz sorunlarını düzelten yeni araçlara, otomatik yüz tanıma özelliklerine, fotoğraflar üzerinde istenmeyen objelerin temizlenmesine imkan verebilen yeni "Clone Brush" özelliğine ve düzenlenen fotoğrafların direkt olarak uygulama içerisinde "Quick View Browser" özelliği sayesinde tam ekran görüntülenmesine imkan sağlayabiliyor.

onOne, Perfect Photo Suite 7..5 eklenti paketi içerisinde, fotoğraflar üzerinde yaratıcı filtreler oluşturulmasına imkan veren Perfect Effect 4 uygulamasına, üst seviye siyah beyaz fotoğraflar oluşturulmasını sağlayan Perfect B&W uygulamasına, portre fotoğraflar için özel düzenleme imkanı sağlayan Perfect Portrait 2 uygulamasına, fotoğraf düzenleme işlemleri sırasında çok daha iyi ve kombine katman özellikleri sağlayan Perfect Layers 3 uygulamasına, hazırlanan fotoğraflar üzerinde ileri seviye boyutlandırma imkanı veren Perfect Resize 7.5 uygulamasına, düzenleme işlemleri sırasında kolay maskeleme işlemlerini yerine getirebilen Perfect Mask 5.2 uygulamasına ve son olarak fotoğraflar üzerinde bokeh ve blur gibi efektler oluşturulmasını sağlayan FocalPoint 2 uygulamaları yer alıyor.

Mayıs ayı içerisinde satışa çıkacak olan onOne Perfect Photo Suite 7.5 eklenti paketi, programın 7. sürümüne sahip kişilere ücretsiz olarak sunulurken, sıfırdan satın almak isteyenler 196$ fiyat etiketiyle pakete sahip olabilirler.

http://www.ephotozine.com/article/onone-perfect-photo-suite-7-5-21772