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    Araştırmacılar, öncekilerden 8000 kat daha verimli nükleer pil geliştirdi

    Çin'deki araştırmacılar, öncekilerden 8.000 kata kadar daha verimli küçük bir nükleer pil geliştirdi. Peki bu pil nasıl çalışıyor?                              
    Öncekilerden 8000 kat daha verimli nükleer pil geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çin'de çeşitli kurumlara bağlı fizikçiler ve mühendislerden oluşan bir ekip, öncekilerden 8.000 kata kadar daha verimli olduğunu iddia ettikleri son derece küçük bir nükleer pil geliştirdi.

    Bilim insanları onlarca yıldır küçük nükleer piller üretmenin yolarını arıyor. Bu piller, geleneksel pillerin aksine elektronik cihazları, robotları ve hatta otomobilleri yıllarca şarj etme ihtiyacı duymadan çalıştırabilme potansiyeli taşıyor. Tabi, nükleer enerjinin doğası gereği tehlikeli olması da büyük bir problem teşkil ediyor.

    Dolayısıyla bilim insanları çok az miktarda nükleer maddeden oluşan pillerle bu tehlikeyi azaltmayı hedefliyor. Ancak az miktarda nükleer madde üretilebilecek enerjiyi sınırladığı için bugüne kadar geliştirilen piller pek başarılı olamadı.

    Radyoaktif ışıma elektriğe dönüştürüldü

    Araştırma ekibi bu yeni çalışmada verimliliğe odaklanarak, önceki örneklerden çok daha verimli bir yöntem geliştirmeyi başardı. Bu yöntem, radyasyondan doğrudan elektrik üretmenin yerine, radyoaktif ışımayı elektriğe dönüştürmeye odaklanıyor.

    Ekip, bir kristalin içine az miktarda amerikyum yerleştirdikten sonra yayılan enerjiyi (alfa parçacıkları) ışık üretmek için kullandı. Kristalden yayılan yeşil renkli ışığı daha sonra elektriğe dönüştüren bir fotovoltaik hücreye bağladılar. Pil, radyasyon sızıntısını önlemek için kuvars bir hücrenin içine yerleştirildi.

    Öncekilerden 8000 kat daha verimli nükleer pil geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yüzlerce saatlik test boyunca ekip, mikronükleer pilin istikrarlı bir elektrik çıkışı sağladığını ve muhtemelen on yıllarca kesintisiz olarak elektrik üretebileceğini söylüyor. Amerikyumun yarı ömrü 7.380 yıl olduğundan, yarı ömrünü tamamlamasından çok önce malzemeleri aşındıracağını belirtiyorlar.

    Araştırmacılar, geliştirdikleri pilin bugüne kadar geliştirilen diğer nükleer pillerden yaklaşık 8.000 kat daha verimli olduğunu belirtiyor. Ancak üretilen güç miktarının çok az olduğunu, 60 watt'lık bir ampulü yakmak için bu pillerden 40 milyar tanesinin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Ekip, pilin enerji dönüştürme verimliliğinin sadece %0,889 olduğunu ve küri başına (bir radyoaktivite birimi) 139 mikrowatt üretebildiğini tespit etti.

    Yine de böyle bir cihaz, düşük güçlü sensörler ve uzun süreler boyunca çalışması gereken ve pilleri şarj etmenin veya değiştirmenin pratik olmadığı cihazlar için kullanışlı olabilir. Hali hazırda nükleer pillerin kullanıldığı derin uzay görevlerinde de kendine yer bulabilir.

    Kaynakça https://techxplore.com/news/2024-09-tiny-nuclear-powered-battery-thousands.html https://www.nature.com/articles/s41586-024-07933-9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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