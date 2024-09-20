Araştırmacılar, öncekilerden 8000 kat daha verimli nükleer pil geliştirdi

Bilim insanları onlarca yıldır küçük nükleer piller üretmenin yolarını arıyor. Bu piller, geleneksel pillerin aksine elektronik cihazları, robotları ve hatta otomobilleri yıllarca şarj etme ihtiyacı duymadan çalıştırabilme potansiyeli taşıyor. Tabi, nükleer enerjinin doğası gereği tehlikeli olması da büyük bir problem teşkil ediyor.
Dolayısıyla bilim insanları çok az miktarda nükleer maddeden oluşan pillerle bu tehlikeyi azaltmayı hedefliyor. Ancak az miktarda nükleer madde üretilebilecek enerjiyi sınırladığı için bugüne kadar geliştirilen piller pek başarılı olamadı.
Radyoaktif ışıma elektriğe dönüştürüldü
Araştırma ekibi bu yeni çalışmada verimliliğe odaklanarak, önceki örneklerden çok daha verimli bir yöntem geliştirmeyi başardı. Bu yöntem, radyasyondan doğrudan elektrik üretmenin yerine, radyoaktif ışımayı elektriğe dönüştürmeye odaklanıyor.
Ekip, bir kristalin içine az miktarda amerikyum yerleştirdikten sonra yayılan enerjiyi (alfa parçacıkları) ışık üretmek için kullandı. Kristalden yayılan yeşil renkli ışığı daha sonra elektriğe dönüştüren bir fotovoltaik hücreye bağladılar. Pil, radyasyon sızıntısını önlemek için kuvars bir hücrenin içine yerleştirildi.
Araştırmacılar, geliştirdikleri pilin bugüne kadar geliştirilen diğer nükleer pillerden yaklaşık 8.000 kat daha verimli olduğunu belirtiyor. Ancak üretilen güç miktarının çok az olduğunu, 60 watt'lık bir ampulü yakmak için bu pillerden 40 milyar tanesinin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Ekip, pilin enerji dönüştürme verimliliğinin sadece %0,889 olduğunu ve küri başına (bir radyoaktivite birimi) 139 mikrowatt üretebildiğini tespit etti.
Yine de böyle bir cihaz, düşük güçlü sensörler ve uzun süreler boyunca çalışması gereken ve pilleri şarj etmenin veya değiştirmenin pratik olmadığı cihazlar için kullanışlı olabilir. Hali hazırda nükleer pillerin kullanıldığı derin uzay görevlerinde de kendine yer bulabilir.Kaynakça https://techxplore.com/news/2024-09-tiny-nuclear-powered-battery-thousands.html https://www.nature.com/articles/s41586-024-07933-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...