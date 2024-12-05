Binlerce yıl çalışabilen dünyanın ilk karbon-14 elmas pili geliştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Bristol Üniversitesi ve İngiltere Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UKAEA) bilim insanları dünyanın ilk karbon-14 elmas pilini geliştirdiklerini açıkladı. Bu devrim niteliğindeki pil, binlerce yıl boyunca cihazlara güç sağlama potansiyelinin yanında, çeşitli uygulamalar için sürdürülebilir ve verimli bir çözüm sunuyor.

Karbon-14 elmas pil nasıl çalışıyor?

Karbon-14 elmas pil, radyokarbon tarihlemesinde yaygın olarak kullanılan radyoaktif bir izotop olan karbon-14'ün radyoaktif bozunmasından yararlanarak elektrik üretiyor. Bilinen en sert malzemelerden biri olan elmasla çevrelenen pil, radyasyonu güvenli bir şekilde yakalayarak güç üretiyor.

Karbon-14, elmas muhafaza tarafından emilen kısa menzilli radyasyon yayarak düşük seviyelerde elektrik üretirken aynı zamanda güvenliği sağlıyor. Pil, güneş panellerine benzer şekilde çalışır, ancak ışığı elektriğe dönüştürmek yerine radyoaktif bozunma sonucu oluşan hızlı hareket eden elektronları kullanıyor. Karbon-14'ün yarı ömrü 5.700 yıl olduğundan, pil teorik olarak binlerce yıl çalışabiliyor.

eVTOL hava araçları için yeni nesil bataryalar üretiliyor 3 gün önce eklendi

Karbon-14 elmas pillerin en umut verici yönlerinden biri çok yönlülüğü. Geleneksel güç kaynaklarının pratik olmadığı çeşitli ortamlarda ve cihazlarda kullanılme potansiyeline sahip. Örneğin, kalp pilleri, işitme cihazları ve göz cihazları gibi implantlara güç sağlayarak sağlık hizmetlerinde devrim yaratabilir. Sık sık değiştirilmesi gereken geleneksel pillerin aksine, elmas pil onlarca yıl dayanabilir.

Dahası bu piller, uzay görevleri için de kullanışlı olabilir. Uzay araçlarına, uydulara ve hatta radyo frekansı (RF) etiketlerine onlarca yıl boyunca güç sağlayarak maliyetleri düşürebilir ve operasyonel ömürlerini uzatabilir.

Nükleer atıklara sürdürülebilir çözüm sunabilir

Bu pillerde kullanılan karbon-14, nükleer reaktörlerinin bir yan ürünü olan grafit bloklarından çıkarılıyor. Dolayısıyla radyoaktif materyalin yeniden kullanılmasını sağlayarak, nükleer atığın azalmasına katkı sağlayabilir. Aynı zamanda nükleer atıkların depolanması problemine de çözüm sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Binlerce yıl çalışabilen nükleer karbon-14 elmas pil geliştirildi