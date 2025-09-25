Ekim ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Artık sonbahar aylarına girmemizle birlikte, bu yıl ödül sezonunda adını duyacağımız dikkat çekici filmler de gösterime girmeye başlıyor. Paul Thomas Anderson imzalı Savaş Üstüne Savaş ve Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia gibi filmler Ekim ayında vizyona girecek. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak Hobbit, Avatar 2, Karayip Korsanları, Fetih 1453, Buz Devri 2 gibi eski filmler de Ekim ayında beyaz perdeye geri dönecek.
Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Ekim ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Paul Thomas Anderson
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
- Yayın Tarihi: 3 Ekim / Vizyon
Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.
2️⃣ Tron: Ares
- Yönetmen: Joachim Rønning
- Oyuncular: Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee
- Tür: Bilim-kurgu, Macera
- Yayın Tarihi: 10 Ekim / Vizyon
İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.
3️⃣ Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine)
- Yönetmen: Benny Safdie
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten
- Tür: Drama, Biyografi
- Yayın Tarihi: 17 Ekim / Vizyon
İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.
4️⃣ Bugonia
- Yönetmen: Yorgos Lanthimos
- Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
- Tür: Komedi, Bilim-Kurgu
- Vizyon Tarihi: 31 Ekim / Vizyon
Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.
5️⃣ A House of Dynamite
- Yönetmen: Kathryn Bigelow
- Oyuncular: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Greta Lee, Jason Clarke, Anthony Ramos
- Tür: Politik Gerilim
- Vizyon Tarihi: 24 Ekim / Netflix
Kim tarafından fırlatıldığı bilinmeyen bir nükleer bombanın Chicago şehrine doğru yol almakta olduğunu fark eden ABD yönetimi, bu felaket senaryosu karşısında nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek için zamana karşı yarışıyor. Bu kritik saatlerde alınacak kararlar, tüm insanlığın kaderini tayin edecektir.
6️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)
- Yönetmen: Derek Cianfrance
- Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield
- Tür: Drama, Suç
- Vizyon Tarihi: 31 Ekim / Vizyon
Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.
7️⃣ Ballad of a Small Player
- Yönetmen: Edward Berger
- Oyuncular: Colin Farrell, Tilda Swinton, Fala Chen, Alex Jennings
- Tür: Gerilim, Suç, Drama
- Vizyon Tarihi: 29 Ekim / Netflix
Makao’da saklanan Lord Doyle (Colin Farrell) gece gündüz demeden kumarhanelerde kafayı çekmekte ve cebinde kalan son parayı kumara yatırmaktadır. Doyle giderek artan borçlarının altında ezilmiş durumdadır. Ancak kumarhanede çalışan ve karanlık sırları olan gizemli Dao Ming (Fala Chen), ona yardım eli uzatacaktır. Doyle’u yakın takibe alan özel dedektif Cynthia Blithe (Tilda Swinton) ise onu kaçtığı şeyle yüzleştirmeye hazırdır. Doyle tehlikeden kurtulmaya çalıştıkça, gerçekler onu iyice köşeye sıkıştırmaya başlar.
8️⃣ Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
- Yönetmen: Scott Cooper
- Oyuncular: Jeremy Allen White, Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Paul Walter Hauser
- Tür: Biyografi, Drama
- Vizyon Tarihi: 24 Ekim / Vizyon
Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni, Bruce Springsteen’in henüz dünya çapında bir süperstar olmadan önce, başarı baskısıyla geçmişinin hayaletleri arasında sıkışıp kaldığı dönemi anlatıyor. Albüm, Springsteen’in New Jersey’deki yatak odasında bir 4 kanallı kayıt cihazıyla kaydedildi ve onun kariyerinde önemli bir kırılma anına işaret ediyor. Kayıtlarda, inanacak bir neden arayan kayıp ruhların doldurduğu, ham ve melankolik bir akustik atmosfer hâkim.
9️⃣ O da Bir Şey mi
- Yönetmen: Pelin Esmer
- Oyuncular: Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş
- Tür: Biyografi, Drama
- Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon
Söke film festivalinin konuklarından İstanbullu ünlü yönetmen Levent, kaldığı otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye’den bütünüyle habersizdir. Oysa kendine yeni bir hayat hikâyesi edinmeye çalışan Aliye, Levent’i ve filmlerini çok iyi tanımaktadır. Aliye’nin çetrefilli hikâyesi, birbirinden tamamen farklı hayatlara sahip bu iki uzak insanı bir araya getirir. Şimdi gerçek ile kurgu arasında bir seçim yapmak zorundadırlar.
🔟 Mevlana Mest-i Aşk
- Yönetmen:Hassan Fathi
- Oyuncular: Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç
- Tür: Tarihi, Drama
- Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon
Mevlana’nın yakın dostu/gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin, geride hiçbir ipucu bırakmadan esrarengiz biçimde kayıplara karışması, başta Mevlana olmak üzere yakın çevresini oluşturan insanlarda yoğun bir endişeye yol açar. Talihsiz bir kaza mı gelmiştir Şems’in başına? Arada bir yaptığı gibi inzivaya mı çekmiştir kendini? Veya en kötüsü -sevenleri kadar hasımları da çok olduğundan- bir cinayete mi kurban gitmiştir?Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: