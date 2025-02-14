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    Android 16 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler?

    Google, Android 16'nın ikinci genel beta sürümünü yayınladı. Yeni beta sürümü, medya ve kamera geliştirmeleri, erişilebilirlik ve performans gibi konularda çeşitli iyileştirmeler getiriyor.
    Android 16 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Google, Android 16'nın ikinci genel beta sürümünü yayınladı. Uygun Pixel cihazlara yüklenebilen işletim sistemi, medya ve kamera geliştirmeleri, erişilebilirlik ve performans gibi konularda çeşitli iyileştirmeler getiriyor.

    Android 16 Beta 2 güncellemesi, Pixel 6 ve üzeri telefonlar, Pixel tabletler ve Android Emulator olarak kullanılabilir durumda. Daha önce Android Beta Programına kaydolduysanız, yeni güncellemeler OTA üzerinden de inidirlebiliyor. Beta 2 güncellemesi şu yenilikleri getiriyor.

    Android 16 Beta 2 ile gelen özellikler

    • Hibrit otomatik pozlama: Android 16 artık kameralarda Camera2 API aracılığıyla hibrit otomatik pozlamayı destekliyor. Üçüncü taraf uygulamaların pozlamanın bazı yönlerini kontrol etmesine izin verirken geri kalanını otomatik pozlama algoritmasına bırakıyor. Bu özellik sayesinde uygulamalar, kullanıcıların otomatik pozlamayı ve ISO'yu veya otomatik pozlamayı ve pozlama süresini kontrol etmesine olanak tanıyacak.
    • Kamera renk sıcaklığı ve ton ayarlamaları: Renk sıcaklığı ve tonlamada yapılan ince ayarlamalar, profesyonel düzeydeki video kayıt uygulamalarınının daha etkili kullanılmasını sağlayacak.

    Android 16 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    • Kenardan kenara uygulamalar: Android 16 ile uygulamalar ekranda kenardan kenara görüntülenecek ve geliştiriciler bu özelliği devre dışı bırakamayacak.
    • Televizyonlar için iyileştirilmiş ses-video framework: Uygulamalar ses ve video profillerine ve donanım özelliklerine erişebilecek. İlgili bilgilere eriştikten sonra uygulamalar, mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için ses ve video profillerini dinamik olarak değiştirebilecek.
    • Canlı duvar kağıdı iyileştirmeleri: Android 16, bir Canlı Duvar Kağıdının ana ekran ve kilit ekranı için farklı veya benzersiz içeriklere sahip olması durumunda kendisini daha iyi sunmasına olanak tanıyor.
    • Hareketli fotoğraf yakalama: Cihazın kamerasını kullanarak hareketli fotoğraflar oluşturmak artık mümkün hale getirildi.

    • Cüzdan için güç Düğmesine çift basma: Android 16 ile güç düğmesine iki kez basarak bir mobil ödeme/cüzdan uygulamasını başlatmak artık mümükün. Örneğin, Pixel telefonlar için eylem düğmesi Google Wallet'ı başlatabilir. Samsung da ise Samsung Wallet uygulaması devreye girebilir.
    • Ultra HDR iyileştirmeleri:  Android 16 ile Google, Ultra HDR'ye iyileştirmeler getiriyor. Artık HEIC formatında Ultra HDR fotoğraf çekimi destekliyor. Daha önce, JPG dosya biçimiyle sınırlıydı. Google ayrıca Ultra HDR fotoğraflar için AVIF dosya biçimi desteği üzerinde de çalışıyor. Android 16 ayrıca, kazanç haritasının hangi renk uzayında eklenmesi gerektiğini ayarlama ve alma özelliği de dahil olmak üzere ek HDR parametrelerini destekliyor. Bunun yanı sıra, HDR görüntüleri ve SDR kazanç haritaları da destekleniyor.

    Google ayrıca TalkBack'e erişilebilirlik iyileştirmeleri, birden fazla etikete sahip öğeler için destek ve genişletilebilir kullanıcı arayüzü öğeleri için geliştirilmiş destek ekledi. Android 16'daki akış uygulamaları (streaming apps) artık cihaz yeteneklerine göre video kalitesini dinamik olarak ayarlayabilecek.

    Android 16 ne zaman yayınlanacak?

    Android 16 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Google, Android 16'nın kararlı sürümünü 2025'in ikinci çeyreğinin sonlarında yayınlamayı planlıyor, bu da muhtemelen Haziran 2025'te piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/android-16-beta-2-update-released-pro-grade-camera-features/ https://android-developers.googleblog.com/2025/02/second-beta-android16.html
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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 18 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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