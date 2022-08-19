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    OnePlus 10T, dayanıklılık testinden geçemedi: İkiye bölündü

    Dayanıklılık testi videoları ile tanınan JerryRigEverything, yeni amiral gemisi OnePlus 10T'yi ateş, bükülme ve çizilme testlerinden geçirdi. Yeni telefon bükülme testlerinde sınıfta kaldı.
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    OnePlus 10T
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    Akıllı telefon ve cihazları zorlu sağlamlık testlerinden geçiren JerryRigEverything’in yeni konuğu OnePlus tarafından bu yıl piyasaya sürülen ikinci amiral gemisi OnePlus 10T oldu. Yeni amiral gemisi, daha önceki testlerde ikiye ayrılan OnePlus 10 Pro ile aynı, çizilme, ateş ve bükülme testlerinden geçirildi.

    Bükülme testinde sınıfta kaldı

    Paylaşılan videoya baktığımızda ekranı Gorilla Glass Victus ile korunan OnePlus 10T’nin, çizilme testlerinden başarılı bir şekilde geçtiği görülüyor. Cihazda oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Videonun devamında gerçekleştirilen ateş testinde ise yeni amiral gemisinin OLED ekranında herhangi bir kalıcı iz bırakmadığı görülüyor.

    Ancak bükülme söz konusu olduğunda OnePlus 10 Pro ile aynı kaderi paylaşan yeni amiral gemisi, basınç altında kamera modülünün hemen altından çatlayarak ikiye ayrılıyor. Bükülme testinden artık birçok orta seviye akıllı telefonun bile geçebildiği düşünüldüğünde, OnePlus 10T'nin hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz.

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