Samsung'un yeni katlanan telefonları pil testinde: Galaxy S22 Ultra dayanamadı!

Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4, pil ömrü açısından Samsung’un üst seviye akıllı telefonu Galaxy S22 Ultra dahil birçok telefonla karşılaştırıldı. Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4, daha düşük pil kapasitelerine rağmen Galaxy S22 Ultra’yı geride bıraktı.

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Samsung’un katlanan ekranlı akıllı telefonları için en büyük şikayetlerin başında pil ömrü ve şarj hızı geliyor. Samsung, Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4 modellerinde bu sorunları ele aldığını belirtmişti. Galaxy Z Flip4, daha büyük kapasiteli batarya (3700 mAh) ve daha hızlı şarj (25w) ile birlikte gelirken, Galaxy Z Fold4, 4400 mAh bataryadan güç alıyor. Her iki telefon da güç açısından daha verimli Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip.

Galaxy S22 Ultra, 50 derece sıcaklığa ulaştı!

Oyun oynama, internette gezinme ve sosyal medya kullanımından oluşan testte pili ilk tükenen telefon Galaxy S22 Ultra oldu. Tek şarjla 8 saat 56 dakika dayanabildi ve 50 derece sıcaklığa ulaştı. Galaxy Z Flip4, 9 saat 56 dakika dayanabildi ve 42 derece sıcaklığa ulaştı. Galaxy Z Fold4, tek şarjla 9 saat 18 dakika dayandı ve 39 derece sıcaklığa ulaştı.

Her iki yeni katlanan telefon da Galaxy S22 Ultra’dan daha uzun süre dayanmayı ve daha soğuk kalmayı başardı. Anlaşılan o ki, yeni Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, enerji verimliliği açısından Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden daha iyi. TSMC’nin 4nm işlemcisi, Samsung’un 4nm işlemcisinden çok daha iyi görünüyor.

Teste giren diğer telefonlardan bahsedecek olursak; OnePlus 10 Pro, Galaxy Z Fold4’ten sadece 1 dakika daha fazla dayandı ancak daha sıcak (45 derece) çalıştı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili Xiaomi 12S Ultra, 9 saat 38 dakika sonra kapandı ancak 44 derece sıcaklığa ulaştı. iPhone 13 Pro Max, 10 saat 35 dakikayla en iyi pil ömrüne sahip model oldu ancak Z Fold4’ten biraz daha sıcak (40.5 derece) çalıştı.

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Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 pil testinde