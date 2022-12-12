OnePlus 11, 3C sertifika sitesinde göründü: 100W hızlı şarj desteği sunacak

OnePlus 11, 100W hızlı şarj desteği sunacak
Bildirilenlere göre 3C veritabanında PHB110 model numarası ile listelenen OnePlus 11, hızlı şarj konusunda sınırları zorlayacak gibi gözüküyor. Paylaşılan listeye bakıldığında OnePlus 10 Pro'dan daha yüksek ancak OnePlus 10T'den daha düşük 11V/9.1A çıkışı ile desteklenecek cihaz, 100W hızlı şarj ve VCBAJACH model numaralı bir şarj adaptörü ile gelecek. Bu adaptörün daha önce Realme GT2 Explorer Master modelinde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
OnePlus 11'in, 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz 2K çözünürlüklü kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş açılı kamera ve 2x yakınlaştırmalı 32MP telefoto sensörlerinden güç alması bekleniyor. Şirketin yakın tarihli açıklamalarına göre yaklaşan telefonun özel bir Pro sürümü olmayacak. OnePlus 11'in Mart sonu veya Nisan başında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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