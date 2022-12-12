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    OnePlus 11, 3C sertifika sitesinde göründü: 100W hızlı şarj desteği sunacak

    Akıllı telefon pazarında dikkat çeken işlere imza atan OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 11'i duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan amiral gemisi telefon bugün 3C seritifka sitesinde görüntülendi. 
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    OnePlus 11, 3C sertifika sitesinde göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 10 Pro'nun halefi olacak OnePlus 11 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün 3C sertifika sitesinde görüntülenen telefonun bazı önemli özellikleri belli oldu. Amiral gemisi rekabetine dahil olması beklenen cihaz neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    OnePlus 11, 100W hızlı şarj desteği sunacak

    Bildirilenlere göre 3C veritabanında PHB110 model numarası ile listelenen OnePlus 11, hızlı şarj konusunda sınırları zorlayacak gibi gözüküyor. Paylaşılan listeye bakıldığında OnePlus 10 Pro'dan daha yüksek ancak OnePlus 10T'den daha düşük 11V/9.1A çıkışı ile desteklenecek cihaz, 100W hızlı şarj ve VCBAJACH model numaralı bir şarj adaptörü ile gelecek. Bu adaptörün daha önce Realme GT2 Explorer Master modelinde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

    OnePlus 11'in, 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz 2K çözünürlüklü kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş açılı kamera ve 2x yakınlaştırmalı 32MP telefoto sensörlerinden güç alması bekleniyor. Şirketin yakın tarihli açıklamalarına göre yaklaşan telefonun özel bir Pro sürümü olmayacak. OnePlus 11'in Mart sonu veya Nisan başında tanıtılması bekleniyor.

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