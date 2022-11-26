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    OnePlus 11’in renk seçenekleri ortaya çıktı

    Android dünyasının önemli markalarından OnePlus, yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynaklara göre OnePlus 11, OnePlus 10 ile benzer renk seçeneklerine sahip olacak.
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    OnePlus 11'in renk seçenekleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Önemli Android markalarından olan OnePlus, önümüzdeki aylarda yeni nesil amiral gemisi OnePlus 11’i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu cihaz hakkında geçtiğimiz haftalarda artan sızıntıların ardından şimdi de renk seçenekleri hakkında bir bilgi geldi.

    OnePlus 11, yalnızca iki farklı renk seçeneğine sahip olacak

    OnePlus’a yakın kaynakları ile bilinen Max Jambor, Twitter üzerinden OnePlus 11’in renk seçeneklerini açıkladı. Jambor’a göre OnePlus 11, mat siyah ve parlak yeşil renk seçeneklerine sahip olacak. Normalde firma, her yıl amiral gemi modellerinde renk değişimi yapıyor ancak görünüşe göre firma, OnePlus 11’de renk değişimine gitmeyecek.

    Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alması beklenen ve yeni nesil depolama teknolojisi UFS 4.0 ile desteklenecek OnePlus 11, Galaxy S23 serisi ile yarışacak. Cihazın gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 15 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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