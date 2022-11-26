OnePlus 11’in renk seçenekleri ortaya çıktı

OnePlus 11, yalnızca iki farklı renk seçeneğine sahip olacak
OnePlus’a yakın kaynakları ile bilinen Max Jambor, Twitter üzerinden OnePlus 11’in renk seçeneklerini açıkladı. Jambor’a göre OnePlus 11, mat siyah ve parlak yeşil renk seçeneklerine sahip olacak. Normalde firma, her yıl amiral gemi modellerinde renk değişimi yapıyor ancak görünüşe göre firma, OnePlus 11’de renk değişimine gitmeyecek.
Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alması beklenen ve yeni nesil depolama teknolojisi UFS 4.0 ile desteklenecek OnePlus 11, Galaxy S23 serisi ile yarışacak. Cihazın gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam