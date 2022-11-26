OnePlus 11’in renk seçenekleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Önemli Android markalarından olan OnePlus, önümüzdeki aylarda yeni nesil amiral gemisi OnePlus 11’i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu cihaz hakkında geçtiğimiz haftalarda artan sızıntıların ardından şimdi de renk seçenekleri hakkında bir bilgi geldi.

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OnePlus 11, yalnızca iki farklı renk seçeneğine sahip olacak

OnePlus’a yakın kaynakları ile bilinen Max Jambor, Twitter üzerinden OnePlus 11’in renk seçeneklerini açıkladı. Jambor’a göre OnePlus 11, mat siyah ve parlak yeşil renk seçeneklerine sahip olacak. Normalde firma, her yıl amiral gemi modellerinde renk değişimi yapıyor ancak görünüşe göre firma, OnePlus 11’de renk değişimine gitmeyecek.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alması beklenen ve yeni nesil depolama teknolojisi UFS 4.0 ile desteklenecek OnePlus 11, Galaxy S23 serisi ile yarışacak. Cihazın gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

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