Merakla beklenen Poco M5’in Türkiye fiyatı resmen açıklandı

Poco M5 ve Poco M5s Türkiye fiyatı ne kadar?
Poco M5 ve Poco M5s aynı anda resmi mi.com sitesinde satışa sunulmuş durumda. Giriş-orta seviyeye hitap eden telefonların her ikisi de 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine sahip.
- Poco M5 fiyatı: 7.199 TL
- Poco M5s fiyatı: 7.999 TL
Teknik özellikler açısından baktığımızda ise Poco M5, 6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran, Helio G99 yonga seti, 50MP+2MP+2MP arka kamera kurulumu, 5MP ön kamera ve 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj özellikleriyle birlikte geliyor.
Poco M5s ise 6.43 inçlik AMOLED ekran ile standart modelden ayrılıyor. Helio G95 yonga setinden gücünü alan telefonda 64MP+8MP+2MP arka kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP kamera yer alıyor. Son olarak telefonda 5000mAh batarya ve 33W hızlı şarj özelliği yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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