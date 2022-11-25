Merakla beklenen Poco M5’in Türkiye fiyatı resmen açıklandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yan markası olan Poco, bir süre önce uygun fiyatlı Poco M5 ve Poco M5s modellerini tanıtmıştı. Firma şimdi ise resmen Poco M5 ve Poco M5s modellerini Türkiye’de satışa sunmuş ve fiyatını açıklamış durumda.

Poco M5 ve Poco M5s Türkiye fiyatı ne kadar?

Poco M5 ve Poco M5s aynı anda resmi mi.com sitesinde satışa sunulmuş durumda. Giriş-orta seviyeye hitap eden telefonların her ikisi de 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine sahip.

Poco M5 fiyatı: 7.199 TL

Poco M5s fiyatı: 7.999 TL

Teknik özellikler açısından baktığımızda ise Poco M5, 6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran, Helio G99 yonga seti, 50MP+2MP+2MP arka kamera kurulumu, 5MP ön kamera ve 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj özellikleriyle birlikte geliyor.

Poco M5s ise 6.43 inçlik AMOLED ekran ile standart modelden ayrılıyor. Helio G95 yonga setinden gücünü alan telefonda 64MP+8MP+2MP arka kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP kamera yer alıyor. Son olarak telefonda 5000mAh batarya ve 33W hızlı şarj özelliği yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Fiyatıyla dikkat çeken Poco M5 Türkiye fiyatı belli oldu