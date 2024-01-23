OnePlus 12, küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alan OnePlus 12, küresel pazarda 12 GB ve 16 GB bellek seçeneği ile 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. 24 GB RAM ve 1 TB seçenekleri ise sunulmuyor.
Ekran tarafında 6,7 inçlik BOE imzalı QHD+ OLED ekran ilen gelen OnePlus 12, 120 Hz yenileme hızına ve 4500 nit parlaklığa çıkabiliyor.
Kamera tarafında hayli iddialı olan telefon, 50MP ana kamera (LYT-808), 48MP ultra geniş kamera (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera (Omnivison OV64B) ile geliyor.
OnePlus 12 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç QHD+ OLED 1Hz-120Hz LTPO, maks 4500nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12/16/24 GB
- Depolama: 256/512/1TB
- Arka kamera: 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5.400mAh, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj
- Diğer: Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi sensörü, IR, çok yönlü NFC ve USB 3.2 Gen 1
OnePlus 12 fiyatı
- 12GB + 256GB: 799.99 dolar
- 16GB + 512GB: 899.99 dolar
Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan OnePlus'ın telefonu ülkemizde de satışa sunma ihtimali olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.