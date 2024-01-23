OnePlus 12, küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Aralık ayının başında Çin'de tanıtılan OnePlus'ın amiral gemisi OnePlus 12 küresel pazarlarda satışa sunuldu.

Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alan OnePlus 12, küresel pazarda 12 GB ve 16 GB bellek seçeneği ile 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. 24 GB RAM ve 1 TB seçenekleri ise sunulmuyor.

Ekran tarafında 6,7 inçlik BOE imzalı QHD+ OLED ekran ilen gelen OnePlus 12, 120 Hz yenileme hızına ve 4500 nit parlaklığa çıkabiliyor.

Kamera tarafında hayli iddialı olan telefon, 50MP ana kamera (LYT-808), 48MP ultra geniş kamera (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera (Omnivison OV64B) ile geliyor.

OnePlus 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

OnePlus 12 özellikleri

Ekran : 6,7 inç QHD+ OLED 1Hz-120Hz LTPO, maks 4500nit

: 6,7 inç QHD+ OLED 1Hz-120Hz LTPO, maks 4500nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12/16/24 GB

: 12/16/24 GB Depolama : 256/512/1TB

: 256/512/1TB Arka kamera : 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera

: 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581, 14mm) ve 64MP 3x periskop kamera Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5.400mAh, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj

: 5.400mAh, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj Diğer: Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi sensörü, IR, çok yönlü NFC ve USB 3.2 Gen 1

OnePlus 12 fiyatı

12GB + 256GB: 799.99 dolar

799.99 dolar 16GB + 512GB: 899.99 dolar

Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan OnePlus'ın telefonu ülkemizde de satışa sunma ihtimali olduğunu belirtelim.

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