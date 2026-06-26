Vivo X Fold 6 tanıtıldı: 7.000 mAh batarya ve 200 MP kamera

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Tam Boyutta Gör Vivo, yeni nesil katlanabilir telefonu Vivo X Fold 6'yı Çin'de resmi olarak tanıttı. Cihaz, Qualcomm Snapdragon yerine MediaTek işlemci kullanan ilk Vivo katlanabilir telefon olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra model, Vivo'nun bugüne kadar bir katlanabilir telefonda sunduğu en büyük bataryayı ve ilk 200 megapiksellik kamera sistemini beraberinde getiriyor.

Vivo X Fold 6 neler sunuyor?

Vivo X Fold 6, 2504 x 2312 piksel çözünürlüğe sahip 8,02 inç büyüklüğünde AMOLED katlanabilir ekranla geliyor. LTPO teknolojili panel, 1 Hz ile 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı sunarken Samsung M14 ışık yayan malzeme, 5.000 nit maksimum parlaklık ve 1.920 Hz PWM karartma desteğiyle dikkat çekiyor. Ekran dayanıklılığı ise UTG cam korumasıyla sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Dış bölümde yer alan 6,51 inçlik ekran, 2528 x 1120 piksel çözünürlük sunuyor. BOE Q11 panel kullanan bu ekran da 1-120 Hz LTPO yenileme hızı ve 5.000 nit tepe parlaklık değerlerine sahip. Ayrıca ikinci nesil Armour Glass korumasıyla güçlendirilmiş durumda. Hem iç hem de dış ekranda 20 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta OIS destekli 200 megapiksel Samsung HPB ana sensör yer alıyor. Buna 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve VCS teknolojisi ile optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50 megapiksel Sony LYTIA 602 periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Kamera sistemi ayrıca Vivo'nun Zeiss iş birliğiyle geliştirdiği Teleconverter G2 aksesuarını da destekliyor.

Vivo X Fold 6'nın kalbinde MediaTek Dimensity 9500 Super Edition işlemcisi yer alıyor. İşlemciye Vivo'nun görüntü işleme odaklı V3+ çipi, LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 7.000 mAh kapasiteli Blue Ocean batarya. Üçüncü nesil yarı katı hal batarya teknolojisini kullanan telefon, 80W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz şarj ve 5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Yazılım tarafında Android 16 tabanlı OriginOS 6 Fold işletim sistemi yer alıyor.

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Vivo X Fold 6'nın diğer dikkat çeken özellikleri arasında IP58 ve IP59 sertifikaları, Wi-Fi 7, X eksenli lineer titreşim motoru, stereo hoparlörler ve yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu bulunuyor.

Cihaz, seçilen renk ve kaplama seçeneğine bağlı olarak 228 ila 235 gram arasında değişen ağırlıklara sahip. Açık durumdaki kalınlığı 4,4 mm ile 4,8 mm arasında değişirken, katlandığında 9,4 mm ile 9,9 mm arasında ölçülüyor.

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Vivo X Fold 6, Çin'de şu konfigürasyonlarla satışa çıktı:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 7.999 yuan (1.175 dolar)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 8.999 yuan (1.320 dolar)

16 GB RAM + 512 GB depolama: 9.999 yuan (1.470 dolar)

16 GB RAM + 1 TB depolama: 10.999 yuan (1.615 dolar)

16 GB RAM + 1 TB Black Gold Edition: 11.299 yuan (1.660 dolar)

Telefon; Blue Cave, Salt Lake, Extreme Night ve Black Gold Edition olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Vivo henüz modelin küresel pazarlara ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama yapmış değil.

Vivo X Fold 6 özellikleri

Dış ekran: 6,51 inç, LTPO AMOLED, 1120 x 2528 piksel, 120 Hz, 5000 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision

6,51 inç, LTPO AMOLED, 1120 x 2528 piksel, 120 Hz, 5000 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision İç Ekran : 8.02 inç, LTPO AMOLED, 2312 x 2504 piksel, 120 Hz, 5000 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision

: 8.02 inç, LTPO AMOLED, 2312 x 2504 piksel, 120 Hz, 5000 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision İşlemci : Mediatek Dimensity 9500 Super

: Mediatek Dimensity 9500 Super RAM : 12 GB, 16 GB

: 12 GB, 16 GB Depolama : 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)

: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1) Arka kamera : 200 MP, f/1.7 (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 3x zum (periskop telefoto kamera) + 50 MP, f/2.1 (ultra geniş açı)

: 200 MP, f/1.7 (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 3x zum (periskop telefoto kamera) + 50 MP, f/2.1 (ultra geniş açı) Ön kamera : 20 MP, f/2.4 + 20 MP, f/2.4

: 20 MP, f/2.4 + 20 MP, f/2.4 Pil : 7000 mAh, 80W hızlı şarj, 40W kablosuz şarj

: 7000 mAh, 80W hızlı şarj, 40W kablosuz şarj Boyutlar ve ağırlık: Açıkken: 157.2 x 145.7 x 4.4 mm ila 4.8 mm

Katlıyken: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm ila 9.9 mm, 228 ila 235 gr

Açıkken: 157.2 x 145.7 x 4.4 mm ila 4.8 mm Katlıyken: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm ila 9.9 mm, 228 ila 235 gr Bağlantı ve diğer: IP58/IP59, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, kızılötesi bağlantı, NFC, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Display Port çıkışı, USB Type-C 3.2 Gen2

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Vivo X Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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