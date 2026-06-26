Vivo X Fold 6 tanıtıldı: 7.000 mAh batarya ve 200 MP kamera

Vivo X Fold 6 neler sunuyor?
Vivo X Fold 6, 2504 x 2312 piksel çözünürlüğe sahip 8,02 inç büyüklüğünde AMOLED katlanabilir ekranla geliyor. LTPO teknolojili panel, 1 Hz ile 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı sunarken Samsung M14 ışık yayan malzeme, 5.000 nit maksimum parlaklık ve 1.920 Hz PWM karartma desteğiyle dikkat çekiyor. Ekran dayanıklılığı ise UTG cam korumasıyla sağlanıyor.
Vivo X Fold 6'nın kalbinde MediaTek Dimensity 9500 Super Edition işlemcisi yer alıyor. İşlemciye Vivo'nun görüntü işleme odaklı V3+ çipi, LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.
Vivo X Fold 6'nın diğer dikkat çeken özellikleri arasında IP58 ve IP59 sertifikaları, Wi-Fi 7, X eksenli lineer titreşim motoru, stereo hoparlörler ve yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu bulunuyor.
Cihaz, seçilen renk ve kaplama seçeneğine bağlı olarak 228 ila 235 gram arasında değişen ağırlıklara sahip. Açık durumdaki kalınlığı 4,4 mm ile 4,8 mm arasında değişirken, katlandığında 9,4 mm ile 9,9 mm arasında ölçülüyor.
Vivo X Fold 6, Çin'de şu konfigürasyonlarla satışa çıktı:
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 7.999 yuan (1.175 dolar)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 8.999 yuan (1.320 dolar)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 9.999 yuan (1.470 dolar)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 10.999 yuan (1.615 dolar)
- 16 GB RAM + 1 TB Black Gold Edition: 11.299 yuan (1.660 dolar)
Telefon; Blue Cave, Salt Lake, Extreme Night ve Black Gold Edition olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Vivo henüz modelin küresel pazarlara ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama yapmış değil.
Vivo X Fold 6 özellikleri
- Dış ekran: 6,51 inç, LTPO AMOLED, 1120 x 2528 piksel, 120 Hz, 5000 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision
- İç Ekran: 8.02 inç, LTPO AMOLED, 2312 x 2504 piksel, 120 Hz, 5000 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9500 Super
- RAM: 12 GB, 16 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)
- Arka kamera: 200 MP, f/1.7 (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 3x zum (periskop telefoto kamera) + 50 MP, f/2.1 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 20 MP, f/2.4 + 20 MP, f/2.4
- Pil: 7000 mAh, 80W hızlı şarj, 40W kablosuz şarj
- Boyutlar ve ağırlık: Açıkken: 157.2 x 145.7 x 4.4 mm ila 4.8 mm
Katlıyken: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm ila 9.9 mm, 228 ila 235 gr
- Bağlantı ve diğer: IP58/IP59, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, kızılötesi bağlantı, NFC, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Display Port çıkışı, USB Type-C 3.2 Gen2
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