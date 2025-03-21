OnePlus 13T’nin ilk detayları ortaya çıktı! Yeni kompakt amiral gemisi yolda

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OnePlus'ın uzun süredir kompakt bir amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde. Henüz resmi bir duyuru olmasa da, ortaya çıkan konsept görseller yeni modelin tasarımına dair ipuçları veriyor. Bu cihazın OnePlus 13T ya da OnePlus 13 Mini olarak adlandırılabileceği konuşuluyor.

Son paylaşılan görsellere göre, OnePlus 13T'nin farklı tasarım varyasyonları bulunuyor. Cihazın arka panelinde çift kamera kurulumu dikkat çekerken, bu kameraların farklı dizilimlerle sunulabileceği görülüyor. Bazı tasarım çizimlerinde yatay şekilde konumlandırılmış kameralar, OnePlus 5 modelini anımsatıyor. Diğer bazı versiyonlarda ise dikey olarak yerleştirilmiş kamera modülü, Nord CE 4’e benzer bir görüntü sunuyor. Öte yandan, Hasselblad iş birliğiyle geliştirilmiş bir model olabileceği ihtimali de ortaya atılmış durumda. Ancak bu modelin Hasselblad optimizasyonlarına sahip olup olmayacağı netlik kazanmış değil.

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Teknik özellikler açısından OnePlus 13T'nin Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelen en uygun fiyatlı telefon olması bekleniyor. Cihazın 6.31 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekrana sahip olacağı, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına destek vereceği belirtiliyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto lens bulunması öngörülüyor. Güç ihtiyacını ise 6.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryadan karşılayacak. Bu bataryanın hem kablolu hem de kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

Cihazla ilgili sızıntılar devam ederken, resmi tanıtım tarihi ve fiyatlandırma konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ancak OnePlus’un bu kompakt amiral gemisiyle kullanıcılarına güçlü bir alternatif sunmayı hedeflediği düşünülüyor.

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