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    OnePlus 13T kamera özellikleri ve örnek fotoğraflar paylaşıldı

    OnePlus, 24 Nisan'da tanıtacağı üst seviye telefonu OnePlus 13T'nin kamera özelliklerini paylaştı. Ayrıca telefonla çekilmiş örnek fotoğrafları yayınladı.       

    OnePlus 13T kamera özellikleri & çekilen fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    OnePlus, kompakt amiral gemisi telefonu OnePlus 13T'nin 50 megapiksel kamera sensörüne sahip olacağını doğruladı.

    OnePlus 13T onaylanan kamera özellikleri

    OnePlus 13T, Sony IMX906 sensörünü taşıyan 50 MP ana kameraya ve 50 MP 2x optik telefoto lense sahip olacak. Telefonda ultra geniş açılı kamera bulunmayacağı da resmi olarak belli oldu.

    OnePlus Çin başkanı Louis Jie, telefonun 4x kayıpsız yakınlaştırmayı destekleyeceğini ve üst seviye portre algoritmaları, gölgesiz çekim, ultra net canlı fotoğraf vb. gibi OPPO amiral gemisi telefonlarıyla aynı görüntüleme algoritmasını ve herkes tarafından çok sevilen yapay zeka görüntüleme işlevini kullanacağı bilgisini de paylaştı.

    OnePlus, kamera özelliklerini doğrulamanın yanı sıra telefonla çekilen birkaç kamera örneğini paylaştı:

    OnePlus 13T beklenen özellikleri

    OnePlus 13T, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla gelecek. Telefonun 6.3 inç OLED ekranı, 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, gelişmiş ısı kontrolü için yeni “Glacier Soğutma Sistemi” ile gelcek. Telefonun kararlı, düşük gecikmeli bağlantı için G1 özel oyun Wi-Fi çipiyle donatıldığı söyleniyor. Son olarak, 90w şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alacak.

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