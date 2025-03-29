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    OnePlus 13T küçük ama güçlü bir telefon olarak gelecek

    OnePlus, kompakt telefon pazarına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yeni model OnePlus 13T, küçük boyutuna rağmen üst düzey performans, büyük pil kapasitesi ve iddialı tasarım sunmayı hedefliyor.

    OnePlus 13T küçük ama güçlü bir telefon olarak gelecek Tam Boyutta Gör

    OnePlus, kompakt bir amiral gemisiyle yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli OnePlus 13T, hem güçlü donanımı hem de küçük ekranlı telefonlar arasında nadir görülen özellikleriyle şimdiden merak uyandırmış durumda.

    Son sızıntılara göre cihazda, OnePlus 13'te de kullanılan Snapdragon 8 Elite işlemci yer alacak. Bu da, 13T’nin yalnızca küçük boyutlu değil, aynı zamanda üst düzey performans sunan bir model olacağını gösteriyor. Genellikle kompakt telefonların en büyük problemi olan ısınma sorunu içinse OnePlus’ın özel bir soğutma sistemi geliştirdiği belirtiliyor. Yeni nesil malzemelerle tasarlanan bu yapı, bazı büyük ekranlı rakiplerinden bile daha geniş bir ısı dağılım alanına sahip olacak.

    Pil tarafında da sıra dışı bir yenilik var. 6.200 mAh kapasiteli batarya, silikon-karbon teknolojisi sayesinde gövdeyi büyütmeden yüksek kapasite sağlıyor. 80W hızlı şarj desteğiyle de uzun süreli kullanım, kısa sürede şarjla mümkün hale geliyor.

    Tasarım cephesinde ise metal çerçeve ve cam arka yüzeyle şık bir görünüm hedefleniyor. Ön yüzde düz formda 6,31 inçlik OLED ekran yer alacak. 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı da ekran tarafında dikkat çeken detaylar arasında.

    Kameraya geldiğimizde, 50 MP çözünürlüklü ana sensöre optik görüntü sabitleme eşlik ederken, 2x optik yakınlaştırmalı ikinci bir 50 MP telefoto lensin de yer alması bekleniyor.

    Henüz resmi olarak tanıtılmayan OnePlus 13T'nin, nisan ya da mayıs ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Kompakt ama güçlü bir telefon arayanlar için fazlasıyla cazip bir alternatif olabilir.

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