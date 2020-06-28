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    OnePlus, 2 Temmuz'da üç yeni TV duyuracağını doğruladı: İşte bilinenler

    OnePlus, Q1 ve Q1 Pro ile girdiği TV sektörüne üç yeni model daha eklemek istiyor. Şirket, 2 Temmuz'da yapacağı etkinlikle orta sınıf uygun fiyatlı 3 yeni TV piyasaya sürecek.
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    Televizyonlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus, 2 Temmuz'da üç yeni TV duyuracağını doğruladı: İşte bilinenler
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    Oppo, Realme, Vivo markalarıyla aynı çatı altında bulunan OnePlus, geçtiğimiz Eylül ayında girdiği TV pazarı için yeni hedefler planlamış durumda. Q1 ve Q1 Pro ile girdiği sektörde daha kalıcı olabilmek için üst seviye yerine orta seviyeye yönelen OnePlus, 2 Temmuz'da daha uygun fiyatlı üç yeni akıllı TV'yi ürün listesine ekleyecek. Çinli şirket yeni TV serisinin birkaç özelliğini doğruladı.

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    OnePlus, yaklaşan TV'lerin yüzde 95'ten fazla ekran/kasa oranına sahip neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu ve en kalın noktasında sadece 6.9 mm ölçüldüğünü doğruladı. Bu da onları şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'dan daha ince yapıyor.

    Yeni TV'lerin Dolby Vision ve yüzde 93 DCI-P3 renk gamı desteğine sahip HD, Full HD ve 4K UHD paneller ile gelmesi bekleniyor.

    TV'ler muhetemeler 32 inç, 43 inç ve 55 inç ekran boyutlarıyla gelecek.

    TV'lerin fiyatları tam olarak kesinleşmedi ancak OnePlus attığı bir tweetle fiyatlara dair ipuçlarını paylaştı. Maksimum değerler göz önüne alındığında 32 inçlik TV yaklaşık 265 dolar, 43 inç TV yaklaşık 395 dolar ve 55 inç TV ise yaklaşık 660 dolar fiyat etiketine sahip olacak.



    https://www.gsmarena.com/new_oneplus_tv_prices-news-43987.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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