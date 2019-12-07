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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı

    Önümüzeki yıl piyasaya sürülecek OnePlus 8 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı. Akıllı telefon şirketin OnePlus X'ten bu yana çıkardığı ilk orta sınıf model olacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı
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    Görünüşe bakılırsa önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek OnePlus 8 serisi üç farklı model içerecek. Standart OnePlus 8'in haricinde daha pahalı ve daha büyük OnePlus 8 Pro versiyonunu göreceğiz. Ayrıca OnePlus 8 Lite adlı özellikleri kırpılmış bir model de çıkacak.

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    OnePlus 8 Lite, Çinli şirketin OnePlus X’ten bu yana çıkardığı ilk orta sınıf telefon olarak gelecek. Render görüntüleri yayınlanan cihazın 6.4 inç veya 6.5 inç OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor. Boyutları ise 159.2 x 74 x 8.6 mm olacak.

    OnePlus 8 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı
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    Orta sınıfta rekabet edecek

    Akıllı telefonun ön panelinin üst kısmında küçük bir kamera deliği var. Arkadaki kamera modülü ise sol üst köşeye yerleştirilmiş. Bu dikdörtgen kamera tasarımını gelecek yıl birçok yeni telefonda göreceğiz.

    OnePlus 8 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı
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    OnePlus 8 Lite'ın 2020'nin ilk yarısında, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefon Samsung Galaxy A71 gibi orta sınıf modeller ile rekabet edecek.



    https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-8-lite-renders-design-punch-hole-display-camera Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 5 gün
    Note 10e olmasın bu :D
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    intel7mix 5 gün
    İşlemcisi gene 800 serisinden olur. 845 olması muhtemelen.
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    Rachsuchtig 5 gün
    OnePlus dikkatimi çeken markalardan biri. Şuan Samsung kullanıyorum ama değiştirme zamanı geldiğinde tercihim başka bir marka olacaktır. OnePlus bunlardan biri olabilir.
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    Relax Relax 5 gün
    Katlanan cihazlar piyasaya alınabilir fiyat ile çıksın artık. Her cihaz aynı oldu. Biraz heyecan lazım piyasaya.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Moueson 5 gün Relax Relax
    Telefonda tasarımın en üst noktasina gelindiğini düşünüyorum . Artık tüm telefonlar çok ince , büyük ve çerçevesiz. O yuzden modellerin birbirine benzemesi çok normal. Onun dışında katlanan cihazların piyasada tutacağını pek sanmıyorum en azından kısa vadede.
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