OnePlus 8 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı

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Görünüşe bakılırsa önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek OnePlus 8 serisi üç farklı model içerecek. Standart OnePlus 8'in haricinde daha pahalı ve daha büyük OnePlus 8 Pro versiyonunu göreceğiz. Ayrıca OnePlus 8 Lite adlı özellikleri kırpılmış bir model de çıkacak.

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OnePlus 8 Lite, Çinli şirketin OnePlus X’ten bu yana çıkardığı ilk orta sınıf telefon olarak gelecek. Render görüntüleri yayınlanan cihazın 6.4 inç veya 6.5 inç OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor. Boyutları ise 159.2 x 74 x 8.6 mm olacak.

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Orta sınıfta rekabet edecek

Akıllı telefonun ön panelinin üst kısmında küçük bir kamera deliği var. Arkadaki kamera modülü ise sol üst köşeye yerleştirilmiş. Bu dikdörtgen kamera tasarımını gelecek yıl birçok yeni telefonda göreceğiz.

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OnePlus 8 Lite'ın 2020'nin ilk yarısında, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefon Samsung Galaxy A71 gibi orta sınıf modeller ile rekabet edecek.

https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-8-lite-renders-design-punch-hole-display-camera