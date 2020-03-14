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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı

    Kılıf üreticileri henüz piyasaya sürülmemiş akıllı telefonlarla ilgili merakımızı gidermeye devam ediyor. Nisan ayında tanıtılacak OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü internete sızdırıldı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı
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    Bir kılıf üreticisi, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsünü yayınladı.

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    İnternete düşen görsel cihazın tek ön kamera ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini gösteriyor.

    OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı
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    15 Nisan'da duyurulacak

    Amiral gemisi telefonun arka panelinde üç görüntü sensörü içeren dikey kamera ünitesi bulunuyor. Dördüncü sensör ise modülün hemen soluna yerleştirilmiş.

    OnePlus 8 Pro'nun 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.65 inç ekran, Snapdragon 865 işlemci ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olması bekleniyor.

    OnePlus 8 ve 8 Pro, 15 Nisan 2020 tarihinde tanıtılacak.



    http://www.slashleaks.com/l/oneplus-8-pro-case-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    biri 5500 tl diğeri 3500.
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    TheFormul (Mustafa ) 6 gün
    Hayatında OnePlus kullanmamış insanların yorum yapmaları çok gülünç. 7T Pro sahibi olarak şu an kullanılabilir en iyi android telefon markasının OnePlus olduğunu iddia ediyorum. Özellikle kriter olarak fiyat da işin içine girerse açık ara iddia ediyorum.

    Sadece gül gibi pop up kamera olayından neden vazgeçmişler anlamadım? Aylardır kullanıyorum böyle bir rahatlık olamaz. ekrana delik açmaya ne gerek vardı ki?
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    Cool Storm (Cool Storm) 6 gün
    Rakipleri 5000 mAh seviyesindeyken 4500 mAh olması kötü olmuş.
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    DH Misafiri 6 gün
    Evet bu olabilir. Yeterince çirkin.
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    Mr. Jingles 6 gün
    Niye kavisli ekran?
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 6 gün NitroNos
    Vallah Vivo daha iyi one plus tan bence bir marka sınıflandırması yapsan oppo mu one plus mı vivo mu?
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 6 gün
    En çok vivo ile one plus Türkiye ye neden gelmiyor aynı şirketten oppo ve realme Türkiye de
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    NitroNos (Nitro Nos) 6 gün
    Xiaomi mi 10 pro varken oneplus'a bu para verilmez birde distribütör garantisi yok oneplus eskiden daha iyidi kamera konusunda çok zayıf ve fiyatı yüksek alacak arkadaşlara başarılar diliyorum.
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