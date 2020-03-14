OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı

Haber Editörü
Bir kılıf üreticisi, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsünü yayınladı.
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İnternete düşen görsel cihazın tek ön kamera ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini gösteriyor.
15 Nisan'da duyurulacak
Amiral gemisi telefonun arka panelinde üç görüntü sensörü içeren dikey kamera ünitesi bulunuyor. Dördüncü sensör ise modülün hemen soluna yerleştirilmiş.
OnePlus 8 Pro'nun 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.65 inç ekran, Snapdragon 865 işlemci ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olması bekleniyor.
OnePlus 8 ve 8 Pro, 15 Nisan 2020 tarihinde tanıtılacak.
http://www.slashleaks.com/l/oneplus-8-pro-case-leaks Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sadece gül gibi pop up kamera olayından neden vazgeçmişler anlamadım? Aylardır kullanıyorum böyle bir rahatlık olamaz. ekrana delik açmaya ne gerek vardı ki?