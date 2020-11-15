OnePlus 9 ilk görüntüsüyle karşımızda

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OnePlus 8T'nin ateşi henüz sönmemişken, OnePlus 9'dan ilk sızıntılar gelmeye başladı. Bu ayın başlarında hakkında bazı söylentiler ortaya çıkan OnePlus 9, bu kez de ilk render görüntüsüyle kendini gösterdi.

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OnePlus 9 tasarımı ortaya çıktı

91mobiles isimli internet sitesi tarafından paylaşılan CAD görüntüleri, OnePlus 9'ın tıpkı OnePlus 8T'de olduğu gibi dikdörtgen şeklindeki kamera modülüne sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu modülün içerisinde üçlü kamera kurulumu yer aldığı görülürken, ön tarafta ise delikli ekran bizleri karşılıyor.

6.55 inç büyüklüğünde olacağı söylenen ekranın, 120 Hz tazeleme hızı sunacağı bildiriliyor. Ayrıca telefonun önümüzdeki ay duyurulacak olan Snapdragon 875 çipsetinden güç alcağına da kesin gözüyle bakılıyor. OnePlus 9'ın gelecek yıl mart ayında OnePlus 9 Pro ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-oneplus-9-cad-render-reveals-triple-camera-setup-and-punch-hole-design/

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