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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 ilk görüntüsüyle karşımızda

    "Amiral gemisi katili" unvanıyla ünlenen OnePlus'ın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli OnePlus 9'un ilk görüntüleri sızdırıldı. İşte OnePlus 9'a ilk bakış:
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 9 ilk görüntüsüyle karşımızda
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    OnePlus 8T'nin ateşi henüz sönmemişken, OnePlus 9'dan ilk sızıntılar gelmeye başladı. Bu ayın başlarında hakkında bazı söylentiler ortaya çıkan OnePlus 9, bu kez de ilk render görüntüsüyle kendini gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Kulaklıkların sonunu getirecek teknoloji: Sesi kulağa ışınlayan hoparlör geliştirildi!"

    OnePlus 9 tasarımı ortaya çıktı

    91mobiles isimli internet sitesi tarafından paylaşılan CAD görüntüleri, OnePlus 9'ın tıpkı OnePlus 8T'de olduğu gibi dikdörtgen şeklindeki kamera modülüne sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu modülün içerisinde üçlü kamera kurulumu yer aldığı görülürken, ön tarafta ise delikli ekran bizleri karşılıyor. 

    6.55 inç büyüklüğünde olacağı söylenen ekranın, 120 Hz tazeleme hızı sunacağı bildiriliyor. Ayrıca telefonun önümüzdeki ay duyurulacak olan Snapdragon 875 çipsetinden güç alcağına da kesin gözüyle bakılıyor. OnePlus 9'ın gelecek yıl mart ayında OnePlus 9 Pro ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-oneplus-9-cad-render-reveals-triple-camera-setup-and-punch-hole-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    6 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    akilsizadam (Selim Berkay ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı telefona bir üst işlemciyi takıp yolluyorlar
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    En kötü tasarımlı oneplus geliyor sanırım, Bana göre.
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    001ATB (Ahmet ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    One plus benimde kullandığım en iyi telefon markası ama git gide bozmaya başladı artık...
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    muratkaya (Murat KAYA) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    OnePlus 7 kullanıcısıyım, bugüne kadar kullandığım en keyifli telefon. OnePlus 9 da güzel görünüyor.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arka kamerası bana başka bir modeli hatırlattı ama...
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