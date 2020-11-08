OnePlus 9 serisinde üç model olacak

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Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan OnePlus 9 serisiyle ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Amiral gemisi telefonun model sayısıyla ilgili taze bilgiler paylaşıldı. "Lemonade" kod adı altında geliştirilen seride iki değil üç model yer alacak gibi görünüyor.

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OnePlus 9'un kod adı LE2110 olarak açığa çıkarken, OnePlus 9 Pro'nun LE2117, LE2119 ve LE2120 olmak üzere üç model numarası mevcut. Muhtemelen bunlar cihazın farklı pazarlarda satışa sunulacak versiyonlarını temsil ediyor.

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Üçüncü model de var

Son olarak LE2127 kod adıyla geliştirilen üçüncü bir model daha var. Gelen bilgilere göre bu model numarasının altında amiral gemisi ailesinin bir temsilcisi daha gizleniyor. Model numaralarına bakılırsa OnePlus 9 Pro'dan daha iyi bir cihaz olacak.

Bildiğiniz üzere Apple, Huawei ve Samsung'un amiral gemisi serilerinde en az üç model bulunuyor. Görünüşe bakılırsa OnePlus da bu trende ayak uydurma niyetinde. OnePlus 9 serisinin Mart ayı ortalarında normalden daha erken piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/11/07/oneplus-9-series-model-numbers-along-with-key-specifications-tipped

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