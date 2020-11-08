OnePlus 9 serisinde üç model olacak

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan OnePlus 9 serisiyle ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Amiral gemisi telefonun model sayısıyla ilgili taze bilgiler paylaşıldı. "Lemonade" kod adı altında geliştirilen seride iki değil üç model yer alacak gibi görünüyor.İlginizi Çekebilir Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor
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OnePlus 9'un kod adı LE2110 olarak açığa çıkarken, OnePlus 9 Pro'nun LE2117, LE2119 ve LE2120 olmak üzere üç model numarası mevcut. Muhtemelen bunlar cihazın farklı pazarlarda satışa sunulacak versiyonlarını temsil ediyor.
Üçüncü model de var
Son olarak LE2127 kod adıyla geliştirilen üçüncü bir model daha var. Gelen bilgilere göre bu model numarasının altında amiral gemisi ailesinin bir temsilcisi daha gizleniyor. Model numaralarına bakılırsa OnePlus 9 Pro'dan daha iyi bir cihaz olacak.
Bildiğiniz üzere Apple, Huawei ve Samsung'un amiral gemisi serilerinde en az üç model bulunuyor. Görünüşe bakılırsa OnePlus da bu trende ayak uydurma niyetinde. OnePlus 9 serisinin Mart ayı ortalarında normalden daha erken piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2020/11/07/oneplus-9-series-model-numbers-along-with-key-specifications-tipped Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.