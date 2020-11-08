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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 serisinde üç model olacak

    Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 9 ailesiyle ilgili detaylar netleşiyor. Çinli şirketin standart ve Pro versiyonlarının yanında üçüncü bir model daha sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 9 serisinde üç model olacak
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    Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan OnePlus 9 serisiyle ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Amiral gemisi telefonun model sayısıyla ilgili taze bilgiler paylaşıldı. "Lemonade" kod adı altında geliştirilen seride iki değil üç model yer alacak gibi görünüyor.

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    OnePlus 9'un kod adı LE2110 olarak açığa çıkarken, OnePlus 9 Pro'nun LE2117, LE2119 ve LE2120 olmak üzere üç model numarası mevcut. Muhtemelen bunlar cihazın farklı pazarlarda satışa sunulacak versiyonlarını temsil ediyor.

    OnePlus 9 serisinde üç model olacak
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    Üçüncü model de var

    Son olarak LE2127 kod adıyla geliştirilen üçüncü bir model daha var. Gelen bilgilere göre bu model numarasının altında amiral gemisi ailesinin bir temsilcisi daha gizleniyor. Model numaralarına bakılırsa OnePlus 9 Pro'dan daha iyi bir cihaz olacak.

    Bildiğiniz üzere Apple, Huawei ve Samsung'un amiral gemisi serilerinde en az üç model bulunuyor. Görünüşe bakılırsa OnePlus da bu trende ayak uydurma niyetinde. OnePlus 9 serisinin Mart ayı ortalarında normalden daha erken piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/07/oneplus-9-series-model-numbers-along-with-key-specifications-tipped Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Üst modelin fiyatını normal gibi göstermek için alt modelden saçma sapan kısıntılara gidiyorlar, üst modeli de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. 8T gibi odaklanılmış tek model olarak gelseydi keşke.
    Üst modelin fiyatını normal gibi göstermek için alt modelden saçma sapan kısıntılara gidiyorlar, üst modeli de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. 8T gibi odakl...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    akilsizadam (Selim Berkay ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Üst modelin fiyatını normal gibi göstermek için alt modelden saçma sapan kısıntılara gidiyorlar, üst modeli de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. 8T gibi odaklanılmış tek model olarak gelseydi keşke.
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