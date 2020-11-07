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    iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, gelecek yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone'larla ilgili bazı detaylar paylaştı. İşte iPhone 13 serisi hakkında gün ışığına çıkan son bilgiler.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri
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    Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 13 serisiyle ilgili detaylar internete düşmeye devam ediyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, gelecek yılki iPhone serisine ilişkin detaylar içeren yeni bir araştırma notu yayınladı.

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    Kuo'ya göre 2021'de herhangi bir erteleme olmayacak. Yeni iPhone'lar Ekim ayında değil, Eylül ayında lanse edilecek. Şirket yine iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model çıkaracak.

    iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri
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    Otomatik odaklamalı ultra geniş kamera

    Deneyimli analist iPhone 13 serisindeki başlıca yeniliklerin A15 Bionic işlemci ve güncellenmiş kamera üzerine yoğunlaşacağını söylüyor. Akıllı telefonlar görünüm olarak ise iPhone 12 serisinin ruhuna göre tasarlanacaklar.

    Kou, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in f/1.8 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama özelliğine sahip 6P (altı bileşenli) ultra geniş açılı lenslerle donatılacağını söyledi. Bildiğiniz üzere şirket iPhone 12 serisinde f/2.4 diyafram açıklığı olan, sabit odaklı 5P (altı bileşenli) ultra geniş açılı kamera kullanmıştı.



    https://www.macrumors.com/2020/11/06/kuo-iphone-13-same-sizes-better-ultrawide-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Saerosx 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne boş haber ya
    Yanıtla +29
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer kutudan iPhone'u çıkarsınlar bence. Satın alanların iPhone'u vardır zaten. Eski telefonlarını kullanmaya devam edip doğayı korumaya yardımcı olsunlar.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    joven 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple ürünlerine analist olmak kolay tahminde bulunmak dahada kolay zaten çıkan modeller bir öncekinin biraz gelişmiş hali oluyor yani süprizi kapalı tahmin edilebilirlik kolay
    Apple ürünlerine analist olmak kolay tahminde bulunmak dahada kolay zaten çıkan modeller bir öncekinin biraz gelişmiş hali oluyor yani süprizi kapalı tahmin edi...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çentikli modeller yerine iPhone SE Plus haberlerini görelim. Şu an iPhone 8 Plus kasasında güncellenmiş bir modele piyasanın ihtiyacı var.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    arkafaşlar daha 11 ve 12 yi alamadık serüye yetişemiyoruz fakirliğin gözü kör olsun bukafar hızlı biz yeni modrl çıkartmak 11 12 alanları enayi yerğne koyuyor kanımca en güzeli orta yollu android iphoneye para vermek akıl kar işi değil heleki daha 12 almadan 13 çıkması çok saçma almayın
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    TearsForFears 3 gün ( Mesaj Silindi )
    iPhone 14 bir kaç aya detaylanır mı?
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    inzfatih 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bence 13 rakami kullanilmayacak, bircok millet 13 rakamini ugursuz olarak biliyor. Evet ben de analistim hadi haber yapin
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer kutudan iPhone'u çıkarsınlar bence. Satın alanların iPhone'u vardır zaten. Eski telefonlarını kullanmaya devam edip doğayı korumaya yardımcı olsunlar.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    Birazdan gülerim buna hocam. Yakında Samsung da bu olayı taklit edince de beklerim o haberlere
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    MENKABEVİ 3 gün ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    Süper yaa :) :) @Ulan Musk
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    murat5555 (murat bey) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu fikirlerinizi iphone12 de deneseydiniz ya apple beyefendi. nasıl bir dünya ya telefonu tanıt 1 ay geçmeden yeni modelin haberleri ile teknoloji sitelerinde sayesinde insanların üstünde 1 yıl boyunca hafıza denemesi yap. yeni dünyanın reklamcılık anlayışı mide bulandırıyor.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım doğayı korumak adına iphone 13'ü kutudan çıkartırlar.
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    Xtrud (Harun Yahya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç şaşırtıcı olmayan kısmı ise zaten 6P lensin geçen sene çıkan Mate 30 Pro gibi cihazlarda geniş açı kamerasında kullanılması. Hayvan gibi sensör boyutunu saymıyorum bile 406.000 ısolara çıkabiliyor vs.
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Asıl sansasyon yaratacak kısmı yazılmamış. Şarj girişinin olmaması ✍🏻
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    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    daha şaşırtıcı kısmı ise androidin bunu 1 sene sonra yapıcak olması
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    Saerosx 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne boş haber ya
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    5948 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Apple, iphone 13 ve
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