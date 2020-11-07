iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri

Tam Boyutta Gör

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 13 serisiyle ilgili detaylar internete düşmeye devam ediyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, gelecek yılki iPhone serisine ilişkin detaylar içeren yeni bir araştırma notu yayınladı.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı

Ayrıca Bkz. "Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi"

Kuo'ya göre 2021'de herhangi bir erteleme olmayacak. Yeni iPhone'lar Ekim ayında değil, Eylül ayında lanse edilecek. Şirket yine iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model çıkaracak.

Tam Boyutta Gör

Otomatik odaklamalı ultra geniş kamera

Deneyimli analist iPhone 13 serisindeki başlıca yeniliklerin A15 Bionic işlemci ve güncellenmiş kamera üzerine yoğunlaşacağını söylüyor. Akıllı telefonlar görünüm olarak ise iPhone 12 serisinin ruhuna göre tasarlanacaklar.

Kou, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in f/1.8 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama özelliğine sahip 6P (altı bileşenli) ultra geniş açılı lenslerle donatılacağını söyledi. Bildiğiniz üzere şirket iPhone 12 serisinde f/2.4 diyafram açıklığı olan, sabit odaklı 5P (altı bileşenli) ultra geniş açılı kamera kullanmıştı.

https://www.macrumors.com/2020/11/06/kuo-iphone-13-same-sizes-better-ultrawide-camera/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.