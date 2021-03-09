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    OnePlus 9 serisinin çift kamera sistemi detaylandı

    OnePlus 9 serisinin Hasselblad imzalı yenilikçi kamera paketi Sony IMX789 sensör kullanıyor ve çift sensör sistemi ile geniş açıyı 140 dereceye kadar anlık olarak uzatabiliyor.
    09 Mart 2021, 13:30 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OnePlus 9 serisinin çift kamera sistemi detaylandı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus markasının Hasselblad ile birlikte geliştirdiği OnePlus 9 serisinin kameraları oldukça iddialı. Paylaşılan ilk detaylar yeni kamera sisteminin yenilikçi yapısını da gözler önüne seriyor.

    OnePlus 9 neler sunacak?

    OnePlus 9 ile birlikte akıllı telefon pazarında ilk kez Hasselblad imzalı entegre bir sistem göreceğiz. Daha önce Moto Z modeli için Hasselblad tarafından hazırlanmış Moto Mod aksesuarı karşımıza çıkmıştı.

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    Hasselblad ve OnePlus yeni telefonun sensörünü Sony IMX789 olarak tercih etmiş. Ayrıca telefonda ilk kez göreceğimiz bir sistem kullanılıyor. İki adet sensör uzunlamasına yerleştiriliyor ve arasında ışığı 90 derece kıran iki adet prizma yer alıyor. Görüntü işlemcisi iki sensörden gelen resimleri anlık olarak birleştirerek 140 derecelik açı elde edebiliyor.

    Çok daha geniş açıların yanı sıra bu sistem bozulmaları yüzde 10-20 arasındaki tipik seviyelerden yüzde 1 seviyesine kadar çekebiliyor. Digital Overlap HDR (DOL-HDR) tekniği ise simültane olarak birden fazla pozlama yakalıyor ve hareketli nesnelerdeki bulanıklığı gideriyor.

    OnePlus 9 serisinin çift kamera sistemi detaylandı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni kamera sisteminin çift doğal ISO, tam piksel çok yönli otomatik odaklama, 4K 120fps video kaydı, gerçek zamanlı HDR video işleme, 12-bit RAW desteği, gerçeğe en yakın renkleirn yakalanması şeklinde detayları mevcut.

    Ön kamera da iyileştirmelerden nasibini almış. 1 mili saniyede otomatik odaklama, 15 santimetreye kadar minimum odak, otomatik odaklamada daha hızlı tepki süreleri gibi özellikler mevcut. Yani OnePlus 9 serisi kamera tarafında büyük bir sürprize hazırlanıyor diyebiliriz.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_9s_imx789_sensor_detailed_in_early_video_unique_dual_camera_system_teased-news-48101.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    G glumerna (hiko baba) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda iyi bi sensör çıkacak gibi bu firmadan.
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi'den daha güzel tasarlamış kamera sistemini. Şu örümcek gözü gibi kamera yapmayı bırakmaları lâzım...
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bİ BİTMEDİNİZ ....
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