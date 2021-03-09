OnePlus 9 serisinin çift kamera sistemi detaylandı

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OnePlus markasının Hasselblad ile birlikte geliştirdiği OnePlus 9 serisinin kameraları oldukça iddialı. Paylaşılan ilk detaylar yeni kamera sisteminin yenilikçi yapısını da gözler önüne seriyor.

OnePlus 9 neler sunacak?

OnePlus 9 ile birlikte akıllı telefon pazarında ilk kez Hasselblad imzalı entegre bir sistem göreceğiz. Daha önce Moto Z modeli için Hasselblad tarafından hazırlanmış Moto Mod aksesuarı karşımıza çıkmıştı.

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Hasselblad ve OnePlus yeni telefonun sensörünü Sony IMX789 olarak tercih etmiş. Ayrıca telefonda ilk kez göreceğimiz bir sistem kullanılıyor. İki adet sensör uzunlamasına yerleştiriliyor ve arasında ışığı 90 derece kıran iki adet prizma yer alıyor. Görüntü işlemcisi iki sensörden gelen resimleri anlık olarak birleştirerek 140 derecelik açı elde edebiliyor.

Çok daha geniş açıların yanı sıra bu sistem bozulmaları yüzde 10-20 arasındaki tipik seviyelerden yüzde 1 seviyesine kadar çekebiliyor. Digital Overlap HDR (DOL-HDR) tekniği ise simültane olarak birden fazla pozlama yakalıyor ve hareketli nesnelerdeki bulanıklığı gideriyor.

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Yeni kamera sisteminin çift doğal ISO, tam piksel çok yönli otomatik odaklama, 4K 120fps video kaydı, gerçek zamanlı HDR video işleme, 12-bit RAW desteği, gerçeğe en yakın renkleirn yakalanması şeklinde detayları mevcut.

Ön kamera da iyileştirmelerden nasibini almış. 1 mili saniyede otomatik odaklama, 15 santimetreye kadar minimum odak, otomatik odaklamada daha hızlı tepki süreleri gibi özellikler mevcut. Yani OnePlus 9 serisi kamera tarafında büyük bir sürprize hazırlanıyor diyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/oneplus_9s_imx789_sensor_detailed_in_early_video_unique_dual_camera_system_teased-news-48101.php

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