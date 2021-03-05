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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak

    realme GT Neo akıllı telefon modeli Dimensity 1200 yonga seti ile maliyeti biraz daha aşağı çekiyor. Oyunlarda performansı optimize edebilen telefon yaz aylarında piyasada olacak.
    05 Mart 2021, 13:30 (3 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak
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    realme markasının amiral gemisi seviyesinde sunduğu GT 5G akıllı telefon modelinin ardından biraz daha alta konumlanacak realme GT Neo da ortaya çıktı. Teknik detaylar ilerleyen dönemde açıklanacak.

    realme GT Neo neler sunacak?

    realme GT Neo; MediaTek’in Dimensity 1200 yonga setini ilk kullanacak modeller arasında yer alıyor. 6nm sürecindeki Dimensity 1200 yonga seti 1 adet Cortex-A78, 3 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Mali-G77 ile amiral gemisi seviyesinin biraz altında performans sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında"

    realme GT Neo için bunun haricinde bir bilgi yok ancak isimlendirmesinden oyunlarda performansı arttıran GT yazılımının da beraberinde geleceği söyleyebiliriz. Muhtemelen realme GT 5G modelinden pek çok özelliği miras alacaktır. realme GT Neo yaz aylarına doğru piyasada olacak ve 350$ civarında fiyat etiketi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/05/realme-gt-neo-to-arrive-with-dimensity-1200-chipset/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok uygun fiyatlı 350 dolar = bize oluru en az 4000 tl!
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    Bloodin 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mediatek'ten Helio X25 işlemcisinde çok dilim yandı, güya 10 çekirdekli işlemci "3 vites" benzeri bir sistemle devrim yaratacaktı fakat Mediatek asla işlemcisinin arkasında durmadı. Asla yazılımını geliştirmedi. Android 6 ile çıkan telefon (Redmi Pro) Androild 6'da kaldı. Burada en büyük problem Mediatek'in kaynak kodlarını yayınlamaması ve kendisinin de asla destek sunmaması. Bari kaynak kodlarını yayınlasa Qualcomm'un yaptığı gibi, bir sürü custom rom vs. rahatlıkla yazılabilecek. Bu yüzden Dimensity işlemcilerde de haliyle yoğurdu üfleyerek yeme taraftarıyım...
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Evet, Mediatek'in yeni Dimensity serisi performans olarak eskisine gore cok iyi olsa bile yazilim tarafi konusunda aynen katiliyorum. Kesinlikle kodlari acik kaynak olarak yayinlamali. En buyuk handikapi bu suan.
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