realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak

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realme markasının amiral gemisi seviyesinde sunduğu GT 5G akıllı telefon modelinin ardından biraz daha alta konumlanacak realme GT Neo da ortaya çıktı. Teknik detaylar ilerleyen dönemde açıklanacak.

realme GT Neo neler sunacak?

realme GT Neo; MediaTek’in Dimensity 1200 yonga setini ilk kullanacak modeller arasında yer alıyor. 6nm sürecindeki Dimensity 1200 yonga seti 1 adet Cortex-A78, 3 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Mali-G77 ile amiral gemisi seviyesinin biraz altında performans sunuyor.

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realme GT Neo için bunun haricinde bir bilgi yok ancak isimlendirmesinden oyunlarda performansı arttıran GT yazılımının da beraberinde geleceği söyleyebiliriz. Muhtemelen realme GT 5G modelinden pek çok özelliği miras alacaktır. realme GT Neo yaz aylarına doğru piyasada olacak ve 350$ civarında fiyat etiketi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/05/realme-gt-neo-to-arrive-with-dimensity-1200-chipset/

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