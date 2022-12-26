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    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 2'nin kilit özellikleri belli oldu

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, amiral gemisi OnePlus 11'den kısa bir süre sonra OnePlus Ace 2'yi piyasaya sürecek. Bugün yaklaşan akıllı telefonun temel özellikleri belli oldu.
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    OnePlus Ace 2'nin kilit özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bugün amiral gemisi OnePlus 11’in 4 Ocak tarihinde tanıtılacağını doğrulayan OnePlus, ayrıca OnePlus Ace modelinin halefi olacak OnePlus Ace 2 için de hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni akıllı telefonun küresel pazarda OnePlus 11R olarak adlandırılması beklenirken, bazı kilit özellikleri gün yüzüne çıktı.

    OnePlus Ace 2'nin kilit özellikleri belli oldu

    Bildirilenlere göre OnePlus Ace 2, ortalanmış deliğe sahip 1.5K çözünürlüğünde kavisli OLED ekran ile donatılacak. Bununla birlikte kaputun altında Snapragon 8 Plus Gen 1 platformu ile desteklenecek yeni telefon, 5.000mAh pil, 100W hızlı şarj ve 50MP birincil kamera ile karşımıza çıkacak. 

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    Öte yandan diğer sızıntılar, cihazın 6.67 inç ekran boyutuna, 120Hz yenileme hızına, 16GB RAM ve 256GB'a kadar depolamaya sahip olacağını söylüyor. Kamera tarafında ise 16MP ön kamera, 50MP ana (Sony IMX890) + 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro kamera kurulumu ile karşılaşabiliriz.

    Yeni sızıntı, OnePlus Ace 2'nin lansman tarihi hakkında bilgi içermiyor. OnePlus 11 4 Ocak'ta piyasaya sürülecek olsa da, Ace 2 için biraz daha beklememiz gerekebilir. 

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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