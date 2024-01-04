OnePlus Buds 3 güçlü gürültü engelleme ile geliyor

OnePlus Buds 3 özellikleri ve fiyatı
10.4mm kompozit diyafram sürücü ve 6mm tweeter barındıran OnePlus Buds 3 modeli koaksiyel çift birim yaklaşımını benimsemiş. Bu yaklaşım derin ve tam bassları 15Hz seviyesine kadar çekerken, yüksek frekansları ise 40kHz seviyesine çıkarabiliyor. Böylece berrak ve detaylı sesler üretebiliyor.
49 desibel seviyesine kadar gürültü engelleyebilen kulaklık, arka planı yüzde 99.6 seviyesine kadar filtreleyebiliyor. LHDC 5.0 standardı ile 1Mbps kablosuz aktarım performansı sunulurken 94ms gecikme süresi, 3D ses, alan genişlemesi gibi oyunculara yönelik özellikler de barındırıyor.
Tek şarjda 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile 44 saate ulaşabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 7 saatlik kullanım elde edilebiliyor. IP55 sertifikası olan OnePlus Buds 3 modeli Çin’de 70$ ancak global pazarda 99 Euro konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.