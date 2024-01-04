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    OnePlus Buds 3 güçlü gürültü engelleme ile geliyor

    OnePlus Buds 3 tam kablosuz kulaklık çift koaksiyel sürücü ile kaliteli sesler üretirken dış ortamın da yüzde 99.6 oranında gürültüsünü engelleyebiliyor.        
    OnePlus Buds 3 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında olduğu kadar kulaklık pazarında da ağırlığını koymaya çalışan OnePlus, Çin’de yeni bir tam kablosuz kulaklık tanıttı. OnePlus Buds 3 tatmin edici bir gürültü engelleme performansı ile geliyor.

    OnePlus Buds 3 özellikleri ve fiyatı

    10.4mm kompozit diyafram sürücü ve 6mm tweeter barındıran OnePlus Buds 3 modeli koaksiyel çift birim yaklaşımını benimsemiş. Bu yaklaşım derin ve tam bassları 15Hz seviyesine kadar çekerken, yüksek frekansları ise 40kHz seviyesine çıkarabiliyor. Böylece berrak ve detaylı sesler üretebiliyor.

    49 desibel seviyesine kadar gürültü engelleyebilen kulaklık, arka planı yüzde 99.6 seviyesine kadar filtreleyebiliyor. LHDC 5.0 standardı ile 1Mbps kablosuz aktarım performansı sunulurken 94ms gecikme süresi, 3D ses, alan genişlemesi gibi oyunculara yönelik özellikler de barındırıyor.

    Tek şarjda 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile 44 saate ulaşabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 7 saatlik kullanım elde edilebiliyor. IP55 sertifikası olan OnePlus Buds 3 modeli Çin’de 70$ ancak global pazarda 99 Euro konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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