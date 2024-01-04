OnePlus Buds 3 güçlü gürültü engelleme ile geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında olduğu kadar kulaklık pazarında da ağırlığını koymaya çalışan OnePlus, Çin’de yeni bir tam kablosuz kulaklık tanıttı. OnePlus Buds 3 tatmin edici bir gürültü engelleme performansı ile geliyor.

OnePlus Buds 3 özellikleri ve fiyatı

10.4mm kompozit diyafram sürücü ve 6mm tweeter barındıran OnePlus Buds 3 modeli koaksiyel çift birim yaklaşımını benimsemiş. Bu yaklaşım derin ve tam bassları 15Hz seviyesine kadar çekerken, yüksek frekansları ise 40kHz seviyesine çıkarabiliyor. Böylece berrak ve detaylı sesler üretebiliyor.

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49 desibel seviyesine kadar gürültü engelleyebilen kulaklık, arka planı yüzde 99.6 seviyesine kadar filtreleyebiliyor. LHDC 5.0 standardı ile 1Mbps kablosuz aktarım performansı sunulurken 94ms gecikme süresi, 3D ses, alan genişlemesi gibi oyunculara yönelik özellikler de barındırıyor.

Tek şarjda 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile 44 saate ulaşabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 7 saatlik kullanım elde edilebiliyor. IP55 sertifikası olan OnePlus Buds 3 modeli Çin’de 70$ ancak global pazarda 99 Euro konuşuluyor.

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OnePlus Buds 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı