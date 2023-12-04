Baseus güneş enerjili bir Bluetooth kulaklık duyurdu

Bugün kablosuz kulaklıklar artık görüşme yapmak için de en çok tercih edilen ürünler haline geldi ancak Bluetooth kulaklıklar halen önemini yitirmiş değil. Sadece görüşme yapmak isteyenlerin tercih ettiği Bluetooth kulaklıklar da çağ atladı.

Baseus CM10 Bluetooth kulaklık

Baseus CM10 Bluetooth kulaklık modeli uzun kullanım süresi arayan tüketicileri hedefliyor. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılabilen kulaklığın kutusu da 45 saat katkı sağlıyor. Kutunun özelliği güneş enerjisi ile şarj olabilmesi. Aracın ön camına yapıştırabildiğiniz için sürekli güneş alabiliyor.

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Bluetooth 5.3 ile aynı anda farklı cihazlara bağlanabilen kulaklık çift mikrofon ile arka plan gürültüsünü de azaltıyor. Özel sensörü ile kullanıcı aracın içerisine oturup kapıyı kapattığında titreşimi algılayan kulaklık otomatik olarak yeniden bağlantı kuruyor.

USB Tip-C üzerinden 90 dakikada şarj olan kulaklık 28$ fiyat etiketiyle ilk etapta Çin’de satışa sunuldu. Ülkemizde Çin’den sipariş ile 1800TL civarında farklı Pazar yeri platformlarından edinmek de mümkün.

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Baseus CM10 kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı