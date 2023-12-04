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    Baseus güneş enerjili bir Bluetooth kulaklık duyurdu

    Baseus CM10 Bluetooth kulaklık modeli kutusu ile birlikte 50 saate kadar kullanım süresi sunarken güneş panelleri ile şarj konusunda büyük esneklik sağlıyor.    
    Baseus CM10 Bluetooth kulaklık
    Bugün kablosuz kulaklıklar artık görüşme yapmak için de en çok tercih edilen ürünler haline geldi ancak Bluetooth kulaklıklar halen önemini yitirmiş değil. Sadece görüşme yapmak isteyenlerin tercih ettiği Bluetooth kulaklıklar da çağ atladı.

    Baseus CM10 Bluetooth kulaklık

    Baseus CM10 Bluetooth kulaklık modeli uzun kullanım süresi arayan tüketicileri hedefliyor. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılabilen kulaklığın kutusu da 45 saat katkı sağlıyor. Kutunun özelliği güneş enerjisi ile şarj olabilmesi. Aracın ön camına yapıştırabildiğiniz için sürekli güneş alabiliyor.

    Bluetooth 5.3 ile aynı anda farklı cihazlara bağlanabilen kulaklık çift mikrofon ile arka plan gürültüsünü de azaltıyor. Özel sensörü ile kullanıcı aracın içerisine oturup kapıyı kapattığında titreşimi algılayan kulaklık otomatik olarak yeniden bağlantı kuruyor.

    USB Tip-C üzerinden 90 dakikada şarj olan kulaklık 28$ fiyat etiketiyle ilk etapta Çin’de satışa sunuldu. Ülkemizde Çin’den sipariş ile 1800TL civarında farklı Pazar yeri platformlarından edinmek de mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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