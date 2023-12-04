Baseus güneş enerjili bir Bluetooth kulaklık duyurdu

Baseus CM10 Bluetooth kulaklık
Baseus CM10 Bluetooth kulaklık modeli uzun kullanım süresi arayan tüketicileri hedefliyor. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılabilen kulaklığın kutusu da 45 saat katkı sağlıyor. Kutunun özelliği güneş enerjisi ile şarj olabilmesi. Aracın ön camına yapıştırabildiğiniz için sürekli güneş alabiliyor.
Bluetooth 5.3 ile aynı anda farklı cihazlara bağlanabilen kulaklık çift mikrofon ile arka plan gürültüsünü de azaltıyor. Özel sensörü ile kullanıcı aracın içerisine oturup kapıyı kapattığında titreşimi algılayan kulaklık otomatik olarak yeniden bağlantı kuruyor.
USB Tip-C üzerinden 90 dakikada şarj olan kulaklık 28$ fiyat etiketiyle ilk etapta Çin’de satışa sunuldu. Ülkemizde Çin’den sipariş ile 1800TL civarında farklı Pazar yeri platformlarından edinmek de mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.