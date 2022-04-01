OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklık tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Tam kablosuz kulaklık sınıfı bugün en popüler kablosuz kulaklık sınıfı haline gelmiş olsa da diğer türlere ilgi devam ediyor. OnePlus boyun bandı üzerinden kullanılan yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu.

OnePlus Bullets Wireless Z2 özellikleri ve fiyatı

OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklık modeli 12.4mm sürücüler ile bugüne kadar en büyük sürücüye sahip OnePlus kulaklık olma ünvanını almış durumda. Boyun bandı sayesinde kulaklıkların düşme tehlikesi olmuyor ve kolay erişim saplanıyor.

OnePlus 10 Pro özellikleri neler? 2 ay önce eklendi

Yapay zekâ ile içeriğe göre sesin kalitesini ayarlayabilen kulaklık IP55 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bant üzerinde bir mikrofon ve kontrol tuşları yer alıyor. Tek şarj ile 30 saate yakın kullanım süresi sunan kulaklık 10 dakikalık şarj ile 20 saat süre kazanabiliyor. Şarj USB Tip-C portu üzerinden yapılıyor. OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklık 26$ civarında ve şimdilik Hindistan’da satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

OnePlus Bullets Wireless Z2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı