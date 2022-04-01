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    OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklık tanıtıldı

    OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklık modeli boyun bandı ile taşımayı kolaylaştırırken 30 saate varan kullanım süresi sayesinde kendisini adeta unutturuyor. 
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    OnePlus Bullets Wireless Z2
    Tam Boyutta Gör

    Tam kablosuz kulaklık sınıfı bugün en popüler kablosuz kulaklık sınıfı haline gelmiş olsa da diğer türlere ilgi devam ediyor. OnePlus boyun bandı üzerinden kullanılan yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu.

    OnePlus Bullets Wireless Z2 özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklık modeli 12.4mm sürücüler ile bugüne kadar en büyük sürücüye sahip OnePlus kulaklık olma ünvanını almış durumda. Boyun bandı sayesinde kulaklıkların düşme tehlikesi olmuyor ve kolay erişim saplanıyor.

    Yapay zekâ ile içeriğe göre sesin kalitesini ayarlayabilen kulaklık IP55 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bant üzerinde bir mikrofon ve kontrol tuşları yer alıyor. Tek şarj ile 30 saate yakın kullanım süresi sunan kulaklık 10 dakikalık şarj ile 20 saat süre kazanabiliyor. Şarj USB Tip-C portu üzerinden yapılıyor. OnePlus Bullets Wireless Z2 kablosuz kulaklık  26$ civarında ve şimdilik Hindistan’da satışa sunulacak.

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    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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