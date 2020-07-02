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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı

    OnePlus, yeni akıllı televizyonlarını yeni U serisi ve Y serisinin bir parçası olarak tanıttı. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı modellerin aksine bu daha uygun fiyatlı modelleriyle başarı hedefliyor
    6 gün
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    10
    Televizyonlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı
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    OnePlus, akıllı TV pazarına ilk olarak geçtiğimiz yıl girmişti. Şirket, tanıttığı Q1 ve Q1 Pro'yu üst seviye olarak belirlemiş ve yaklaşık 1000 dolara piyasaya sürmüştü. OnePlus şimdi ise Q serisinin aksine daha fazla insana ulaşabilmek adına uygun fiyatlı ve orta seviyeyi hedef alan 3 farklı akıllı TV'sini tanıttı. Yeni akıllı TV'ler, yeni U ve Y serisi altında konumlandırılıyor. Tanıtılan yeni akıllı TV'ler 32 inç, 43 inç ve 55 inç boyutlarında.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 platformunu duyurdu"

    32 inç ve 43 inç modeller Y serisinde, 55 inç model ise U serisinde bulunuyor. 32Y1 olarak adlandırılan model 1366x768 piksel çözünürlükte HD ekrana sahipken, 43Y1 1920x1080 piksel çözünürlükte FHD ekrana ve 55U1 modeli ise 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip Ultra HD bir ekrana sahip.

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    Y serisi akıllı TV'ler

    OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı
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    Daha uygun fiyatlı OnePlus TV Y serisi ile başlayan televizyonlar, bütçe alıcılarına hitap edecek fiyat ve özelliklerle 32 inç ve 43 inç boyutlarında mevcut. Bu akıllı TV'ler, kullanıcılara rekabetçi fiyatlarla gelişmiş bir akıllı TV deneyimi vaat ederek Oxygen Play, OnePlus Connect ve birçok özelliklere erişim sağlıyor.

    32 inç TV yaklaşık 175 dolar, 43 inç TV ise yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip.

    U serisi akıllı TV

    OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Tanıtılan 3 akıllı TV arasında U serisine ait olan tek model 55U1'dir. 55U1, HDR 10, HDR 10+, HLG, Dolby Vision ve Dolby Atmos destekli 4K HDR TV'dir. Veri tasarrufu modu bulunan akıllı TV ses için toplam 30W çıkış üreten 4 sürücüye sahip.

    Yayın hizmeti ihtiyaçlarınız için Play Store'a erişim sağlayan Android TV bulunuyor. TV, OnePlus'ın kendi kullanıcı arayüzüne sahip. 

    OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    MEMC, Gürültü azaltma, renk alanı eşleme, dinamik kontrast ve kenar yumuşatma gibi özellikleri de bulunan akıllı TV, 6.9 mm kalınlığında ve %95 ekran/kasa oranına sahip.6.9 mm kalınlığı ile yeni akıllı TV'ler, şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'dan daha ince.

    OnePlus TV 55U1, yaklaşık 670 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.



    https://9to5google.com/2020/07/02/oneplus-tv-y-u-series-size-features-android/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aksu01 (mehmet aksu) 6 gün en beğenilen
    ülkemizde satılmayacaksa bir anlamı yok. isterse beleş olsun...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Elsa 6 gün aksu01
    Ülkemizde satmıyor diye nasıl anlamı olmayabilir? Bu fiyata oldukça rekabetçi bir televizyon, mutlaka diğer markaların gelecek ürün gamlarına ilham verecektir.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Elsa 6 gün aksu01
    Ülkemizde satmıyor diye nasıl anlamı olmayabilir? Bu fiyata oldukça rekabetçi bir televizyon, mutlaka diğer markaların gelecek ürün gamlarına ilham verecektir.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    tobepeople 6 gün Elsa
    O ilham burada işleyene kadar vergiler altında iki büklüm olup fiyatını 3'e katlar: Vestel'in yurtdışında 400 Euroya sattığı malı Türkiye'de 500/600 Euroya satıyor; yeterince ilham oldu mu!
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ekşi turunç 6 gün
    Neden akıllı tv olmak zorunda ki? Bağlantı noktası sayısını arttırıp düz televizyon çıkarın ki gerçekten uygun fiyatlı olsun. Akıllı televizyonların tüm özelliklerini kullanan kaç kişi var?
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 gün
    Xiaomi Mi TV Master Series OLED TV tanıtıldı dün fiyat olarak 1000 doların üstünde fakat özellikler olarak efsane televizyon. Lg ve samsungun 20k üzeri sattığı yerde 11 12k fiyata satılırsa bence hiç düşünülmeden alınabilir.
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 gün
    Xiaomi Mi TV Master Series OLED TV tanıtıldı dün fiyat olarak 1000 doların üstünde fakat özellikler olarak efsane televizyon. Lg ve samsungun 20k üzeri sattığı yerde 11 12k fiyata satılırsa bence hiç düşünülmeden alınabilir.
    Yanıtla
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 gün
    Xiaomi Mi TV Master Series OLED TV tanıtıldı dün fiyat olarak 1000 doların üstünde fakat özellikler olarak efsane televizyon. Lg ve samsungun 20k üzeri sattığı yerde 11 12k fiyata satılırsa bence hiç düşünülmeden alınabilir.
    Yanıtla
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    serafon 6 gün
    Büyük markaların tahtı her anlamda sarsılıyor
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    DH Misafiri 6 gün
    Lcd panel mi yoksa oled panel mi buna değinmemişsiniz
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    Tengrist 6 gün (düzenlendi)
    Maaşallah çok hesaplı 4.500 küsur liracık
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    aksu01 (mehmet aksu) 6 gün en beğenilen
    ülkemizde satılmayacaksa bir anlamı yok. isterse beleş olsun...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Elsa 6 gün aksu01
    Ülkemizde satmıyor diye nasıl anlamı olmayabilir? Bu fiyata oldukça rekabetçi bir televizyon, mutlaka diğer markaların gelecek ürün gamlarına ilham verecektir.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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