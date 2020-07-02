OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı

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OnePlus, akıllı TV pazarına ilk olarak geçtiğimiz yıl girmişti. Şirket, tanıttığı Q1 ve Q1 Pro'yu üst seviye olarak belirlemiş ve yaklaşık 1000 dolara piyasaya sürmüştü. OnePlus şimdi ise Q serisinin aksine daha fazla insana ulaşabilmek adına uygun fiyatlı ve orta seviyeyi hedef alan 3 farklı akıllı TV'sini tanıttı. Yeni akıllı TV'ler, yeni U ve Y serisi altında konumlandırılıyor. Tanıtılan yeni akıllı TV'ler 32 inç, 43 inç ve 55 inç boyutlarında.

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32 inç ve 43 inç modeller Y serisinde, 55 inç model ise U serisinde bulunuyor. 32Y1 olarak adlandırılan model 1366x768 piksel çözünürlükte HD ekrana sahipken, 43Y1 1920x1080 piksel çözünürlükte FHD ekrana ve 55U1 modeli ise 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip Ultra HD bir ekrana sahip.

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Y serisi akıllı TV'ler

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Daha uygun fiyatlı OnePlus TV Y serisi ile başlayan televizyonlar, bütçe alıcılarına hitap edecek fiyat ve özelliklerle 32 inç ve 43 inç boyutlarında mevcut. Bu akıllı TV'ler, kullanıcılara rekabetçi fiyatlarla gelişmiş bir akıllı TV deneyimi vaat ederek Oxygen Play, OnePlus Connect ve birçok özelliklere erişim sağlıyor.

32 inç TV yaklaşık 175 dolar, 43 inç TV ise yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip.

U serisi akıllı TV

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Tanıtılan 3 akıllı TV arasında U serisine ait olan tek model 55U1'dir. 55U1, HDR 10, HDR 10+, HLG, Dolby Vision ve Dolby Atmos destekli 4K HDR TV'dir. Veri tasarrufu modu bulunan akıllı TV ses için toplam 30W çıkış üreten 4 sürücüye sahip.

Yayın hizmeti ihtiyaçlarınız için Play Store'a erişim sağlayan Android TV bulunuyor. TV, OnePlus'ın kendi kullanıcı arayüzüne sahip.

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MEMC, Gürültü azaltma, renk alanı eşleme, dinamik kontrast ve kenar yumuşatma gibi özellikleri de bulunan akıllı TV, 6.9 mm kalınlığında ve %95 ekran/kasa oranına sahip.6.9 mm kalınlığı ile yeni akıllı TV'ler, şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'dan daha ince.

OnePlus TV 55U1, yaklaşık 670 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

https://9to5google.com/2020/07/02/oneplus-tv-y-u-series-size-features-android/

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