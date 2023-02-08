OnePlus, iPhone ile dalga geçti: ''Uygun fiyata tek model''

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung arasında yaşanan rekabete sürpriz bir isim dahil oldu. Kısa süre önce amiral gemisi OnePlus 11 modelini piyasaya süren OnePlus, yeni tanıtım görsellerinde iPhone ve Samsung ile dalga geçti.

OnePlus, Apple ile dalga geçti

Hatırlayacak olursak OnePlus 11, ister Android ister Apple olsun neredeyse tüm büyük amiral gemilerinden daha düşük 699 dolarlık bir fiyat etiketi ile tanıtıldı. Ayrıca akıllı telefon ailesinde Pro sürümü geride bırakan marka, yoluna tek bir amiral gemisi model ile devam ediyor. Bu bağlamda OnePlus, resmi web sitesinde yer verilen OnePlus 11 görsellerinde iPhone'ların Pro, Max ve Ultra sürümlerine göndermede bulundu.

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Paylaşılan görüntülerde OnePlus'ın Pro, Max ve Ultra modellerinin üstünü çizerek hem Apple hem de Samsung ile alay ettiğini görebilirsiniz. Ayrıca Çinli dev kullanıcıların üst model seçeneklere ihtiyaç duymadan, 699 dolardan başlayan fiyatlarla Premium performansa ulaşabileceklerini belirtiyor.

Günümüzde Samsung ve Apple, özellikle reklam kampanyaları söz konusu olduğunda "tatlı bir rekabet içerisinde. Görünüşe OnePlus da bu rekabete dahil olmaya devam edecek.

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