OnePlus 11 resmen tanıtıldı! Güçlü donanım ve rekabetçi fiyat ile dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Uzunca bir süredir gündemde olan OnePlus 11, bugün nihayet Çin’de tanıtıldı. Markanın en önemli yeni amiral gemisi beraberinde birçok yenilik ve iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Fiyat noktasında cazip olan OnePlus 11, firmaya eski dönemleri yaşatabilir.

OnePlus 11, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Qualcomm’un mevcut en güçlü yonga seti ile birlikte geliyor. Üst düzey kamera sensörleri ve daha hızlı depolama modülü ile gelen telefonda yenilikçi özellikler de kendisine yer ediniyor.

OnePlus 11 özellikleri

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Ekran : 6,7 inç 3216 x 1440 LTPO3 AMOLED

: 6,7 inç 3216 x 1440 LTPO3 AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Arka Kamera : 50 MP f/1.8, 32 MP f/2.0, 48 MP f/2.2

: 50 MP f/1.8, 32 MP f/2.0, 48 MP f/2.2 Ön Kamera : 16 MP f/2.4

: 16 MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13

Metal çerçeve ve IP54 sertifikasına sahip olan OnePlus 11, 3216 x 1440 piksel (QHD) çözünürlüğünde 6,7 inçlik Samsung E4 AMOLED ekran ile geliyor. LTPO 3.0 uyumlu ve 120 Hz destekleyen bu ekran aynı zamanda Dolby Vision’ı da destekliyor.

Telefonda, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve sıvı soğutma ile donatılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongası bulunuyor. Tüm bu donanım gücü Android 13 ve OxygenOS 13 kullanıcı arayüzü ile kullanıcıya yansıtılıyor.

Telefonun belki de en önemli noktası arka tarafında bulunan Hasselblad imzalı üçlü kamera sistemi. Bu kamera bölmesinde OIS destekli 50 MP Sony IMX890 ana kamera, makro için ultra geniş açı lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 MP Sony IMX581 ikincil kamera ve 2x telefoto lensli 32 MP Sony IMX709 RGBW üçüncül kamera yer almakta. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir özçekim kamerası bulunmakta.

OnePlus 11, 120 FPS oyun için özel grafik motoru ile gelecek 4 gün önce eklendi

Çift SIM, 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi temel bağlantı seçeneklerine sahip olan telefonda güçlü bir titreşim ve grafik motoru bulunuyor. Bu iki araç sayesinde telefonun titreşim yetenekleri artırılırken aynı zamanda oyunlarda 120 FPS kare hızları sunuluyor. Bununla birlikte 5000mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olan OnePlus 11, 163.1 x 74.1 x 8.53 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında.

OnePlus 11 fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör OnePlus 11 halihazırda Çin’de ön siparişe sunulmuş durumda. Telefonun 12 GB ve 16 GB RAM miktarı yer alırken 256 GB ve 512 GB’da depolama seçenekleri bulunuyor. Fiyatlar bu konfigürasyonlara göre değişiyor. Açıklanan fiyatlar ise şu şekilde:

12GB + 256GB – 3.999 Yen (~580$)

16GB + 256GB – 4.399 Yen (~640$)

16GB + 512GB – 4.899 Yen (~710$)

Zümrüt yeşili veya volkanik siyah renk seçenekleriyle gelen OnePlus 11, 9 Ocak’tan itibaren satışa sunulacak. OnePlus 11’in küresel çıkışı ise 7 Şubat tarihinde olacak. OnePlus firmasının bir Türkiye sayfası var fakat uzun bir süredir sessiz vaziyette. Dolayısıyla şimdilik OnePlus 11’in Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı belirsiz.

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