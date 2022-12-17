OnePlus'ın ilk mekanik klavyesinin özellikleri ortaya çıktı

Çift gasket tasarım, alüminyum gövde

OnePlus Feature platformunun bir parçası olarak tanıtılacak ilk OnePlus klavye, alüminyum gövdeye sahip olacak. Şirket, çok yumuşak hissi veren ultra hassas CNC alüminyum ile titizlilikle hazırlandığını söyledi. Yazma deneyimini korurken sesi olabildiğince azaltmak ve daha yumuşak çalışmasını sağlamak için özel çift gasket tasarımının kullanıldığı belirtildi.

Gelişmiş özelleştirilebilir özellikler

OnePlus klavye, çalışırken değiştirilebilir anahtarlar ve esnek, açık kaynaklı yazılım dahil özelleştirilebilir özellikleri bir araya getirecek. QMK ve VIA gibi açık kayak ürün yazılımlarıyla, tuşlara yeni fonksiyon atamaktan RGB ışıklarını özelleştirmeye kadar klavyenin tüm özellikleri kolayca kontrol edilebilecek.

Mac ile sorunsuz çalışma

OnePlus, mekanik klavyenin Mac bilgisayarlarda sorunsuz şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Şirketin açıklamasına göre, MacBook klavye düzenini göreceğimiz, Microsoft Windows kullanıcılarının da ilgisini çekecek, Linux ile de uyumlu bir klavye olacak.

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OnePlus klavye ne zaman çıkacak?

OnePlus, ilk klavyesini resmî olarak Şubat ayında tanıtacağını, Mart - Mayıs gibi seri üretime geçileceğini, Mayıs 2023’ten itibaren de satışa sunulacağını söyledi.

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