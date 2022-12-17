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    OnePlus'ın ilk mekanik klavyesinin özellikleri ortaya çıktı

    OnePlus, ilk mekanik klavyesini 2023 Şubat ayında tanıtacak. Şirketin KeyChron ile ortak geliştirdiği klavyenin kilit özellikleri paylaşıldı.                    
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    oneplus klavye özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, ilk özelleştirilebilir mekanik klavyesini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, ünlü klavye üreticisi Keychron ile birlikte geliştirdiği ilk klavyesi hakkında birkaç detay paylaştı.

    Çift gasket tasarım, alüminyum gövde

    OnePlus Feature platformunun bir parçası olarak tanıtılacak ilk OnePlus klavye, alüminyum gövdeye sahip olacak. Şirket, çok yumuşak hissi veren ultra hassas CNC alüminyum ile titizlilikle hazırlandığını söyledi. Yazma deneyimini korurken sesi olabildiğince azaltmak ve daha yumuşak çalışmasını sağlamak için özel çift gasket tasarımının kullanıldığı belirtildi.

    Gelişmiş özelleştirilebilir özellikler 

    OnePlus klavye, çalışırken değiştirilebilir anahtarlar ve esnek, açık kaynaklı yazılım dahil özelleştirilebilir özellikleri bir araya getirecek. QMK ve VIA gibi açık kayak ürün yazılımlarıyla, tuşlara yeni fonksiyon atamaktan RGB ışıklarını özelleştirmeye kadar klavyenin tüm özellikleri kolayca kontrol edilebilecek.

    Mac ile sorunsuz çalışma

    OnePlus, mekanik klavyenin Mac bilgisayarlarda sorunsuz şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Şirketin açıklamasına göre, MacBook klavye düzenini göreceğimiz, Microsoft Windows kullanıcılarının da ilgisini çekecek, Linux ile de uyumlu bir klavye olacak.

    OnePlus klavye ne zaman çıkacak?

    OnePlus, ilk klavyesini resmî olarak Şubat ayında tanıtacağını, Mart - Mayıs gibi seri üretime geçileceğini, Mayıs 2023’ten itibaren de satışa sunulacağını söyledi. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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