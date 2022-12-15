OnePlus'tan yeni etkinlik duyurusu: OnePlus 11 tanıtabilir

Şirketin sosyal medya hesabında yayınlanan postere göre etkinlik şirketin 9. yıldönümü vesilesiyle 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Çin'de yapılacak lansmanın OnePlus 11'in tanıtımıyla taçlandırılabileceği söyleniyor.
OnePlus 11 hakkında bilinenler
OnePlus 11'in QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED panele sahip olacağı bildirilmişti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 16 GB'a kadar RAM ile tüketicilere sunulacak.
Cihazla ilgili sızdırılanlar arasında 50 + 48 + 32 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi ve 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil bulunuyor. Diğer detayları eğer tanıtım gerçekleşirse iki gün sonra öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...