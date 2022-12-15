OnePlus'tan yeni etkinlik duyurusu: OnePlus 11 tanıtabilir

Tam Boyutta Gör OnePlus yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli üretici bir lansman düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin içeriği hakkında bilgi yok ancak OnePlus 11'in tanıtılabileceği bildiriliyor.

One Plus 11'in resmi render görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Şirketin sosyal medya hesabında yayınlanan postere göre etkinlik şirketin 9. yıldönümü vesilesiyle 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Çin'de yapılacak lansmanın OnePlus 11'in tanıtımıyla taçlandırılabileceği söyleniyor.

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OnePlus 11 hakkında bilinenler

OnePlus 11'in QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED panele sahip olacağı bildirilmişti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 16 GB'a kadar RAM ile tüketicilere sunulacak.

Cihazla ilgili sızdırılanlar arasında 50 + 48 + 32 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi ve 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil bulunuyor. Diğer detayları eğer tanıtım gerçekleşirse iki gün sonra öğreneceğiz.

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