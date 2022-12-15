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    OnePlus'tan yeni etkinlik duyurusu: OnePlus 11 tanıtabilir

    OnePlus'un yeni amiral gemisi akıllı telefonunu sahneye çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Şirket merakla beklenen OnePlus 11'i önümüzdeki günlerde tanıtabilir. 
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    OnePlus'tan yeni etkinlik duyurusu: OnePlus 11 tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    OnePlus yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli üretici bir lansman düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin içeriği hakkında bilgi yok ancak OnePlus 11'in tanıtılabileceği bildiriliyor.

    Şirketin sosyal medya hesabında yayınlanan postere göre etkinlik şirketin 9. yıldönümü vesilesiyle 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Çin'de yapılacak lansmanın OnePlus 11'in tanıtımıyla taçlandırılabileceği söyleniyor.

    OnePlus'tan yeni etkinlik duyurusu: OnePlus 11 tanıtabilir Tam Boyutta Gör

    OnePlus 11 hakkında bilinenler

    OnePlus 11'in QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED panele sahip olacağı bildirilmişti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 16 GB'a kadar RAM ile tüketicilere sunulacak.

    Cihazla ilgili sızdırılanlar arasında 50 + 48 + 32 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi ve 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil bulunuyor. Diğer detayları eğer tanıtım gerçekleşirse iki gün sonra öğreneceğiz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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