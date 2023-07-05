Xiaomi Mix Fold 3 çıkış tarihi resmen açıklandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Mix Fold 2'nin halefi Mix Fold 3 üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki Ağustos ayında vitrine çıkacak telefon hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi CEO'su Lu Weibing, Mix Fold 3'ün çıkış tarihine açıklık getirdi.

Akıllı telefon devi Xiaomi, geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Mix Fold 2'nin halefi Mix Fold 3 üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki Ağustos ayında vitrine çıkacak telefon hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi CEO'su Lu Weibing, Mix Fold 3'ün çıkış tarihine açıklık getirdi.

Xiaomi Mix Fold 3 çıkış tarihi açıklandı

Bildiğiniz üzere akıllı telefon pazarında katlanabilir modellere olan geçiş sürüyor. Bu nedenle Xiaomi Mix Fold 3 için beklentiler bir hayli artmış durumda. Niketim geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Mix Fold 2, katlanmış haldeki 11,2 mm kalınlığı ile ses getirmeyi başarmıştı. Bugünse Xiaomi CEO'su Lu Weibing, Mix Fold 3'ün Ağustos ayında resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.

Bu duyurunun arkasında ise Xiaomi'nin yeni kurulacak akıllı üretim tesisi bulunuyor. Son paylaşımında Weibing, Mix Fold 3'ün bu tesisten çıkacak ilk ürün olacağını söyledi. Aynı zamanda yeni telefonun, katlanabilir form faktöründe en ince cihazlardan biri olacak.

Xiaomi Mix Fold 3 beklenen özellikler

Hatırlayacak olursak daha önceki sızıntılar, Xiaomi Mix Fold 3'ün FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacağını bizlere gösterdi. Cihazın dış bölümünde ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı bulunacağından bahsetmiştik.

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Bunlara ek olarak Xiaomi Mix Fold 3, ana katlanır ekranda ekran altı özçekim kamerası ve arkada 5x periskop lens ile vitrine çıkacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak cihaza, 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek.

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Xiaomi Mix Fold 3 çıkış tarihi resmen açıklandı!