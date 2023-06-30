OnePlus Nord CE 3'ün işlemcisi ve renk seçenekleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör OnePlus, şimdilerde yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus Nord 3 ve OnePlus Nord CE 3'ü 5 Temmuz'da piyasaya sürecek şirket, Nord CE 3 için yeni bir renk seçeneği eklediğini de duyurdu.

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İşte OnePlus Nord CE 3'ün beklenen özellikleri:

Sekiz çekirdekli 2,7 GHz'lik bir tepe saat hızına ve bir Adreno 642L GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 782G SoC yonga setinden güç alacak OnePlus Nord CE 3'ün Aqua Surge adlı büyüleyici bir su mavisi tonuyla geleceği resmi olarak duyuruldu.

Tam Boyutta Gör 120 Hz yenileme hızıyla birlikte 6,72 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, 128/256 GB dahili depolama ve 8/12 GB RAM seçeneği içeren iki versiyonda sunulacak. Kamera kurulumu ise 2MP makro lens, 8MP ultra geniş kamera ve 50MP birincil sensör dahil olmak üzere üçlü kamera yapılandırmasından oluşacak. Son olarak 16MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihaz, 80W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya ile kutudan çıkacak.

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OnePlus Nord CE 3'ün işlemcisi ve renk seçenekleri onaylandı