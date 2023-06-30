OnePlus Nord CE 3'ün işlemcisi ve renk seçenekleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte OnePlus Nord CE 3'ün beklenen özellikleri:
Sekiz çekirdekli 2,7 GHz'lik bir tepe saat hızına ve bir Adreno 642L GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 782G SoC yonga setinden güç alacak OnePlus Nord CE 3'ün Aqua Surge adlı büyüleyici bir su mavisi tonuyla geleceği resmi olarak duyuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D