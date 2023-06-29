Snapdragon 4 Gen 2'den güç alan ilk akıllı telefon piyasaya sürüldü: Karşınızda Xiaomi Redmi Note 12R

İşte Xiaomi Redmi Note 12R'nin özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2
- RAM: 4 GB, 6GB, 8GB
- Depolama: 128GB, 256GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 50MP ana kamera (f/1.8), 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- Pil: 18W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, NFC,USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)
- Renk: Midnight Black, Time Blue ve Sky Fantasy
Cihazın fiyatına değinecek olursak 4/128GB versiyonu yaklaşık 140 dolar, 6/128GB versiyonu 151 dolar, 8/128GB versiyonu 206 dolar ve en üst versiyon olan 8/256GB, 248 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D