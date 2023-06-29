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    Snapdragon 4 Gen 2'den güç alan ilk akıllı telefon piyasaya sürüldü: Karşınızda Xiaomi Redmi Note 12R

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alan ilk akıllı telefon piyasaya sürüldü. İşte Xiaomi Redmi Note 12R'nin özellikleri ve fiyatı:
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    Xiaomi Redmi Note 12R, Snapdragon 4 Gen 2 ile piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi bir süredir Redmi Note 12R üzerinde çalışıyordu. Yakın bir zamanda Redmi Note 12R'yi piyasaya süren şirket, böylece  yeni telefonu kısa bir süre önce duyurulan Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alan ilk akıllı telefon piyasaya sürmüş oldu.

    İşte Xiaomi Redmi Note 12R'nin özellikleri ve fiyatı:

    Xiaomi Redmi Note 12R, Snapdragon 4 Gen 2 ile piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    MicroSD kart yuvasıyla genişletilebilen 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile birlikte gelen cihaz, Midnight Black, Time Blue ve Sky Fantasy isimli üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14'ü başlatarak çıkacak.
    • Ekran: FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2
    • RAM: 4 GB, 6GB, 8GB
    • Depolama: 128GB, 256GB (microSD kart desteği)
    • Arka Kamera: 50MP ana kamera (f/1.8), 2MP makro kamera
    • Ön Kamera: 5 MP
    • Pil: 18W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, NFC,USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)
    • Renk: Midnight Black, Time Blue ve Sky Fantasy

    Cihazın fiyatına değinecek olursak 4/128GB versiyonu yaklaşık 140 dolar, 6/128GB versiyonu 151 dolar, 8/128GB versiyonu 206 dolar ve en üst versiyon olan 8/256GB, 248 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkmakta.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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