Snapdragon 4 Gen 2'den güç alan ilk akıllı telefon piyasaya sürüldü: Karşınızda Xiaomi Redmi Note 12R

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi bir süredir Redmi Note 12R üzerinde çalışıyordu. Yakın bir zamanda Redmi Note 12R'yi piyasaya süren şirket, böylece yeni telefonu kısa bir süre önce duyurulan Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alan ilk akıllı telefon piyasaya sürmüş oldu.

Beats Studio Pro, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir 2 sa. önce eklendi

İşte Xiaomi Redmi Note 12R'nin özellikleri ve fiyatı:

Tam Boyutta Gör MicroSD kart yuvasıyla genişletilebilen 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile birlikte gelen cihaz, Midnight Black, Time Blue ve Sky Fantasy isimli üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14'ü başlatarak çıkacak.

Ekran: FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD

FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 4 GB, 6GB, 8GB

4 GB, 6GB, 8GB Depolama: 128GB, 256GB (microSD kart desteği)

128GB, 256GB (microSD kart desteği) Arka Kamera: 50MP ana kamera (f/1.8), 2MP makro kamera

50MP ana kamera (f/1.8), 2MP makro kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 18W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya

18W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya Bağlantı: 5G, Wi-Fi, NFC,USB Type-C

5G, Wi-Fi, NFC,USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Android 13 (MIUI 14) Renk: Midnight Black, Time Blue ve Sky Fantasy

Cihazın fiyatına değinecek olursak 4/128GB versiyonu yaklaşık 140 dolar, 6/128GB versiyonu 151 dolar, 8/128GB versiyonu 206 dolar ve en üst versiyon olan 8/256GB, 248 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkmakta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Redmi Note 12R, Snapdragon 4 Gen 2 ile piyasaya sürüldü