OnePlus Nord SE, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 765G ile gelecek

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Ortaya çıkan son raporlar, OnePlus Nord SE'nin, Nord serisindeki bir sonraki telefon olacağını gösteriyor. Nord SE, Temmuz ayında piyasaya sürülen ve OnePlus'ın orta sınıf akıllı telefon segmentine yeniden girişi olarak gösterilen OnePlus Nord'un devamı niteliğinde olacak.

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Warp Charge 65 ile 65W hızlı şarj desteği

Android Central'ın bir raporuna göre OnePlus Nord SE, muhtemelen 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülecek. OnePlus Nord SE'nin, 2021 Mart ayının ortasına kadar duyurulacağı düşünülen OnePlus 9'dan sonra resmiyet kazanması bekleniyor.

Yeni bilgilere göre, "Ebba" kod adıyla OnePlus Nord SE, OnePlus 8T ile piyasaya sürülen Warp Charge 65 hızlı şarj desteğine sahip olacak. Nord SE'de, 4.500mAh bir bataryanın bulunacağı söyleniyor ve 65W hızlı şarj desteğinin bataryayı 39 dakikada % 0-100 şarj edebileceği belirtiliyor. Ayrıca Nord SE'nin, 1080p çözünürlüğünde bir AMOLED panele sahip olacağı düşünülüyor.

OnePlus Nord SE, yerine geleceği OnePlus Nord'da da kullanılan Snapdragon 765G yonga setiyle güçlenecek.

https://www.gsmarena.com/oneplus_nord_se_specs_launch_date-news-46204.php

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