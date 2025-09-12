iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max, Türkiye'de ön siparişe açıldı

iPhone 17 ön sipariş nasıl verilir?
Doğrudan Apple Store'dan iPhone 17 ön siparişi vermiyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli husus; satıcı. Özellikle büyük e-ticaret sitelerinde, yeni satışa sunulan iPhone’ların fiyatları yüksek tutulabiliyor, farklı renk seçiminde fiyat farkı oluşabiliyor. Örneğin; “iPhone 17 Pro Max Kozmik Turuncu” ön sipariş verirken satıcının cihazı Apple’ın belirlediği fiyattan satıp satmadığına dikkat etmelisiniz.
iPhone 17 Türkiye’ye ne zaman gelecek?
iPhone 17, Air ve iPhone 17 Pro modelleri, Türkiye’de 19 Eylül’de satışa çıkacak. Ancak, stok sorunlarından dolayı başta istediğiniz rengi bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Apple, teslim tarihini özellikle 17 Pro modelleri için güncelleyebilir.
iPhone 17 fiyatı ne kadar?
iPhone 17 Türkiye fiyatı 78.000 TL’den başlıyor. iPhone Air, 98.000 TL; iPhone 17 Pro, 108.000 TL; iPhone 17 Pro Max 120.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta. Tüm modeller, 256 GB ile başlıyor.
Bazı kişiler, en son çıkan iPhone modelini ve o yılın popüler rengini satın almayı tercih ediyor. iPhone 17 Pro Max lansman rengi; Turuncu. Bu yıl Pro modellerde siyah renk seçeneği bulunmuyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...