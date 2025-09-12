iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max, Türkiye'de ön siparişe açıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye, bu yıl da yeni iPhone modellerinin satışa sunulacağı ilk ülkeler arasında. Apple “Awe dropping” etkinliğinde iPhone 17 ön sipariş ne zaman gelir, saat kaçta açılıyor diye merak edenler için net bir tarih paylaşmıştı ve büyük gün geldi. iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max ön siparişleri 12 Eylül saat 15:00 itibarıyla açıldı. Peki, iPhone 17 Pro ön sipariş nasıl veriliyor?

iPhone 17 ön sipariş nasıl verilir?

Tam Boyutta Gör iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için 12 Eylül 15:00 itibarıyla ön siparişler alınmaya başlandı. Apple Store ve yetkili satış mağazaları, Apple online mağazası, operatörler ve büyük e-ticaret platformlarından iPhone 17 siparişi verilebiliyor.

Doğrudan Apple Store'dan iPhone 17 ön siparişi vermiyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli husus; satıcı. Özellikle büyük e-ticaret sitelerinde, yeni satışa sunulan iPhone’ların fiyatları yüksek tutulabiliyor, farklı renk seçiminde fiyat farkı oluşabiliyor. Örneğin; “iPhone 17 Pro Max Kozmik Turuncu” ön sipariş verirken satıcının cihazı Apple’ın belirlediği fiyattan satıp satmadığına dikkat etmelisiniz.

iPhone 17 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

iPhone 17, Air ve iPhone 17 Pro modelleri, Türkiye’de 19 Eylül’de satışa çıkacak. Ancak, stok sorunlarından dolayı başta istediğiniz rengi bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Apple, teslim tarihini özellikle 17 Pro modelleri için güncelleyebilir.

iPhone 17 fiyatı ne kadar?

iPhone 17 Türkiye fiyatı 78.000 TL’den başlıyor. iPhone Air, 98.000 TL; iPhone 17 Pro, 108.000 TL; iPhone 17 Pro Max 120.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta. Tüm modeller, 256 GB ile başlıyor.

Bazı kişiler, en son çıkan iPhone modelini ve o yılın popüler rengini satın almayı tercih ediyor. iPhone 17 Pro Max lansman rengi; Turuncu. Bu yıl Pro modellerde siyah renk seçeneği bulunmuyor.

