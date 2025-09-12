Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max, Türkiye'de ön siparişe açıldı

    iPhone 17 Pro Max ön sipariş vermek isteyenler için büyük gün bugün! Türkiye'de iPhone 17 ön satışları başladı. Yeni iPhone modelleri, 78.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

    iPhone 17 ön sipariş Türkiye'de açıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, bu yıl da yeni iPhone modellerinin satışa sunulacağı ilk ülkeler arasında. Apple “Awe dropping” etkinliğinde iPhone 17 ön sipariş ne zaman gelir, saat kaçta açılıyor diye merak edenler için net bir tarih paylaşmıştı ve büyük gün geldi. iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max ön siparişleri 12 Eylül saat 15:00 itibarıyla açıldı. Peki, iPhone 17 Pro ön sipariş nasıl veriliyor?

    iPhone 17 ön sipariş nasıl verilir?

    iPhone 17 Pro Max ön sipariş nasıl oluyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için 12 Eylül 15:00 itibarıyla ön siparişler alınmaya başlandı. Apple Store ve yetkili satış mağazaları, Apple online mağazası, operatörler ve büyük e-ticaret platformlarından iPhone 17 siparişi verilebiliyor.

    Doğrudan Apple Store'dan iPhone 17 ön siparişi vermiyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli husus; satıcı. Özellikle büyük e-ticaret sitelerinde, yeni satışa sunulan iPhone’ların fiyatları yüksek tutulabiliyor, farklı renk seçiminde fiyat farkı oluşabiliyor. Örneğin; “iPhone 17 Pro Max Kozmik Turuncu” ön sipariş verirken satıcının cihazı Apple’ın belirlediği fiyattan satıp satmadığına dikkat etmelisiniz.

    iPhone 17 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

    iPhone 17, Air ve iPhone 17 Pro modelleri, Türkiye’de 19 Eylül’de satışa çıkacak. Ancak, stok sorunlarından dolayı başta istediğiniz rengi bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Apple, teslim tarihini özellikle 17 Pro modelleri için güncelleyebilir.

    iPhone 17 fiyatı ne kadar?

    iPhone 17 Türkiye fiyatı 78.000 TL’den başlıyor. iPhone Air, 98.000 TL; iPhone 17 Pro, 108.000 TL; iPhone 17 Pro Max 120.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta. Tüm modeller, 256 GB ile başlıyor.

    Bazı kişiler, en son çıkan iPhone modelini ve o yılın popüler rengini satın almayı tercih ediyor. iPhone 17 Pro Max lansman rengi; Turuncu. Bu yıl Pro modellerde siyah renk seçeneği bulunmuyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-17 https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-17-pro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 21 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wifi isimleri banyoya sıcak su neden az gelir iyileşen vitiligo hastaları zeki müren şarkıları skechers nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum