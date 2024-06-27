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    Anlık Bildirim

    OnePlus Pad Pro canlı görüntüleri paylaşıldı: Daha güçlüsü yok

    OnePlus yakında tanıtacağı yeni tableti, OnePlus Pad Pro'nun canlı görüntüleri paylaşıldı. OnePlus Pad Pro hakkında tüm bildiklerimiz ve daha fazlası...        
    OnePlus Pad Pro canlı görüntüleri paylaşıldı: Daha güçlüsü yok
    OnePlus'ın bugün gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılacak ürünlerden birisi de, OnePlus’ın ikinci tableti olan One Plus Pad Pro olacak. Bildiğiniz gibi OnePlus Pad’in adımlarını takip edecek Pad Pro, uzun süredir gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi tabletin canlı görüntüleri ortaya çıktı.

    OnePlus Pad Pro canlı görüntüleri paylaşıldı

    Lansman öncesi sızdırılan görüntülere göre, OnePlus Pad Pro'nun genel tasarımı, geçen yıl tanıtılan orijinal OnePlus Pad'e benziyor. Çevresinde tamamen metal gövdeyi koruyan tablet, ince ekran çerçeveleri ve açık yeşil renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca arka kısmında kamera sensörü ve LED flaş içeren yuvarlak bir modül bulunuyor.

    OnePlus Pad Pro canlı görüntüleri paylaşıldı: Daha güçlüsü yok
    Daha önce OnePlus, Weibo üzerinden OnePlus Pad Pro'nun şimdiye kadarki en güçlü Android tablet olacağını öne sürmüştü. Aktarıldığı kadarıyla OnePlus Pad Pro, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 7:5 en boy oranı sunan 12,1 inçlik uzun bir LCD panele sahip olacak.
    OnePlus Pad Pro canlı görüntüleri paylaşıldı: Daha güçlüsü yok Tam Boyutta Gör
    OnePlus Pad Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor. Bu kuruluma ise 8.510 mah pil kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Buna ek olarak tabletin dört depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bunlar 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 16GB + 512GB olacak.

    OnePlus Pad Pro, canlı görüntülerde de görülebileceği gibi, NFC'yi de destekleyen bir klavye aksesuarıyla geliyor. Kamera bölümünde ise ön tarafta 8MP, arkada ise 13MP kamera bulunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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