Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

OnePlus'ın bugün gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılacak ürünlerden birisi de, OnePlus’ın ikinci tableti olan One Plus Pad Pro olacak. Bildiğiniz gibi OnePlus Pad’in adımlarını takip edecek Pad Pro, uzun süredir gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi tabletin canlı görüntüleri ortaya çıktı.

OnePlus Pad Pro canlı görüntüleri paylaşıldı

Lansman öncesi sızdırılan görüntülere göre, OnePlus Pad Pro'nun genel tasarımı, geçen yıl tanıtılan orijinal OnePlus Pad'e benziyor. Çevresinde tamamen metal gövdeyi koruyan tablet, ince ekran çerçeveleri ve açık yeşil renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca arka kısmında kamera sensörü ve LED flaş içeren yuvarlak bir modül bulunuyor.

Daha önce OnePlus, Weibo üzerinden OnePlus Pad Pro'nun şimdiye kadarki en güçlü Android tablet olacağını öne sürmüştü. Aktarıldığı kadarıyla OnePlus Pad Pro, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 7:5 en boy oranı sunan 12,1 inçlik uzun bir LCD panele sahip olacak.

Tam Boyutta Gör OnePlus Pad Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor. Bu kuruluma ise 8.510 mah pil kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Buna ek olarak tabletin dört depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bunlar 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 16GB + 512GB olacak.

OnePlus Ace 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

OnePlus Pad Pro, canlı görüntülerde de görülebileceği gibi, NFC'yi de destekleyen bir klavye aksesuarıyla geliyor. Kamera bölümünde ise ön tarafta 8MP, arkada ise 13MP kamera bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

OnePlus Pad Pro canlı görüntüleri paylaşıldı: Daha güçlüsü yok