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    24GB RAM, 6100 mAh bataryalı OnePlus Ace 3 Pro tanıtıldı

    OnePlus, Glacier Battery teknolojisini kullanan ilk akıllı telefonunu tanıttı. OnePlus Ace 3 Pro, 100w şarj olan 6100 mAh bataryası, 24GB RAM'i ve gelişmiş soğutma sistemiyle dikkat çekiyor.

    OnePlus, yeni pil teknolojisi Glacier Battery ile daha iyi pil ömrü ve fazlasını vadediyor. Yeni duyurulan OnePlus Ace 3 Pro, bu teknolojiye sahip ilk telefon. İşte OnePlus’ın “tam bir canavar” dedirten yeni akıllı telefonu hakkında her şey:

    OnePlus Ace 3 Pro neler sunuyor?

    oneplus ace 3 pro özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Ace 3 Pro’nun 6100mAh bataryaya sahip olduğunu ve bunun OnePlus telefonlarda şimdiye kadar görülen en büyük batarya olduğunu söylüyor. Yüksek batarya kapasitesine rağmen telefonun kalınlığı rakiplerine göre çok fazla değil; 9 mm. OnePlus, telefonun tek şarjla iki güne kadar dayanabildiğini iddia ediyor. Pil, 100W kablolu şarjı destekliyor. Kablosuz şarj yok. Pil sağlığına gelince, OnePlus, telefon pillerinin 1600 şarj döngüsünde %80 kapasiteyi koruduğunu iddia ediyor. Telefon, 0’dan %100’e 36 dakikada şarj oluyor.

    OnePlus Ace 3 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. OnePlus, Ace 3 Pro’nun Genshin Impact oyununu 120 fps'de çalıştıran ilk Android cihaz olduğunu söylüyor. OnePlus, OnePlus Ace 2 Pro ile karşılaştırıldığında %36 daha iyi soğutma ve %70 daha iyi termal iletkenlik sağlayan, 9126mm² VC ısı dağıtma alanına sahip güncellenmiş pasif soğutma sisteminin yer aldığını söylüyor.

    Ace 3 Pro, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık sağlayan 6.78 inç OLED ekrana sahip. En üst modelde 24 GB RAM 1 TB depolama alanı sunuyor. Kameralara gelince, arkada 50MP (24mm, f/1.8) + 8MP (16mm, ultra geniş açılı) + 2MP (makro) olmak üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Öndeki kamera ise 16MP.

    OnePlus Ace 3 Pro, internet bağlantısının zayıf olduğu veya internetin olmadığı yerlerde arama yapma konusunda ilgi çekici bir özeliği sahip. Daha önce Firechat gibi yerel ağlar (örn; Bluetooth, Wi-Fi) üzerinden mesajlaşma özellikleri sunan uygulamalar görmüştük ancak bu arama özelliğinin benzer teknolojiye dayalı olup olmadığından emin değiliz. Diğer özellikler arasında; üç aşamalı uyarı kaydırıcısı, IR blaster, NFC, çift stereo hoparlör, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 yer alıyor.

    OnePlus Ace 3 Pro fiyatı

    OnePlus Ace 3 Pro, beyaz, yeşil ve titanyum gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Ace 3 Pro fiyatı 440 dolardan başlıyor, 3 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak. RAM ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12GB + 256GB: 440 dolar
    • 16GB + 256GB: 481 dolar
    • 16GB + 512GB: 522 dolar
    • 24GB + 1TB: 605 dolar
    • 16GB + 512GB Seramik: 550 dolar
    • 24GB + 1TB Seramik: 646 dolar

    OnePlus Ace 3 Pro özellikleri

    OnePlus Ace 3 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, 8T LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 6100 mAh, 100W SuperVOOC
    • İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14.1
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 7
    • Boyut ve ağırlık: 163.3 x 75.27 x 8.85 mm, 212 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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