24GB RAM, 6100 mAh bataryalı OnePlus Ace 3 Pro tanıtıldı

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OnePlus, yeni pil teknolojisi Glacier Battery ile daha iyi pil ömrü ve fazlasını vadediyor. Yeni duyurulan OnePlus Ace 3 Pro, bu teknolojiye sahip ilk telefon. İşte OnePlus’ın “tam bir canavar” dedirten yeni akıllı telefonu hakkında her şey:

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OnePlus Ace 3 Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OnePlus, Ace 3 Pro’nun 6100mAh bataryaya sahip olduğunu ve bunun OnePlus telefonlarda şimdiye kadar görülen en büyük batarya olduğunu söylüyor. Yüksek batarya kapasitesine rağmen telefonun kalınlığı rakiplerine göre çok fazla değil; 9 mm. OnePlus, telefonun tek şarjla iki güne kadar dayanabildiğini iddia ediyor. Pil, 100W kablolu şarjı destekliyor. Kablosuz şarj yok. Pil sağlığına gelince, OnePlus, telefon pillerinin 1600 şarj döngüsünde %80 kapasiteyi koruduğunu iddia ediyor. Telefon, 0’dan %100’e 36 dakikada şarj oluyor.

OnePlus Ace 3 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. OnePlus, Ace 3 Pro’nun Genshin Impact oyununu 120 fps'de çalıştıran ilk Android cihaz olduğunu söylüyor. OnePlus, OnePlus Ace 2 Pro ile karşılaştırıldığında %36 daha iyi soğutma ve %70 daha iyi termal iletkenlik sağlayan, 9126mm² VC ısı dağıtma alanına sahip güncellenmiş pasif soğutma sisteminin yer aldığını söylüyor.

Ace 3 Pro, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık sağlayan 6.78 inç OLED ekrana sahip. En üst modelde 24 GB RAM 1 TB depolama alanı sunuyor. Kameralara gelince, arkada 50MP (24mm, f/1.8) + 8MP (16mm, ultra geniş açılı) + 2MP (makro) olmak üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Öndeki kamera ise 16MP.

OnePlus Ace 3 Pro, internet bağlantısının zayıf olduğu veya internetin olmadığı yerlerde arama yapma konusunda ilgi çekici bir özeliği sahip. Daha önce Firechat gibi yerel ağlar (örn; Bluetooth, Wi-Fi) üzerinden mesajlaşma özellikleri sunan uygulamalar görmüştük ancak bu arama özelliğinin benzer teknolojiye dayalı olup olmadığından emin değiliz. Diğer özellikler arasında; üç aşamalı uyarı kaydırıcısı, IR blaster, NFC, çift stereo hoparlör, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 yer alıyor.

OnePlus Ace 3 Pro fiyatı

OnePlus Ace 3 Pro, beyaz, yeşil ve titanyum gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Ace 3 Pro fiyatı 440 dolardan başlıyor, 3 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak. RAM ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB + 256GB: 440 dolar

16GB + 256GB: 481 dolar

16GB + 512GB: 522 dolar

24GB + 1TB: 605 dolar

16GB + 512GB Seramik: 550 dolar

24GB + 1TB Seramik: 646 dolar

OnePlus Ace 3 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, 8T LTPO AMOLED

: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, 8T LTPO AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB, 16GB, 24GB RAM (LPDDR5x)

: 12GB, 16GB, 24GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)

: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0) Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 6100 mAh, 100W SuperVOOC

: 6100 mAh, 100W SuperVOOC İşletim sistemi : Android 14, ColorOS 14.1

: Android 14, ColorOS 14.1 Bağlantı : Bluetooth 5.4, WiFi 7

: Bluetooth 5.4, WiFi 7 Boyut ve ağırlık: 163.3 x 75.27 x 8.85 mm, 212 g

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