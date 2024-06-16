OnePlus Pad Pro geliyor: İşte netleşen özellikleri

Çinli teknoloji devi OnePlus yakında yeni bir amiral gemisi tablet piyasaya sürecek. OnePlus Pad Pro adı altında pazara sunulması beklenen cihaz kısa süre önce 3C kurumunun veritabanında OPD2401 model numarası ile listelendi.
Çinli sertifikasyon platformunun sağladığı verilere bakılırsa tablet 67W hızlı şarj desteği ile gelecek. Bununla birlikte cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle donatılacağına dair bilgiler de var. Gelelim sızdırılan diğer detaylara.
OnePlus Pad Pro neler sunacak?
OnePlus Pad Pro'nun 3K çözünürlüklü 12.1 inç ekran, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 9.510 mAh batarya ile çıkış yapacağı söyleniyor. Yeni üst sınıf tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.
Gelen bilgiler OnePlus Pad Pro'nun önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanacağı yönünde. Lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak cihazın sertifikasyon kurumlarını ziyaret etmesi çıkışının çok da uzak olmadığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.