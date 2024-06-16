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    Anlık Bildirim

    OnePlus Pad Pro geliyor: İşte netleşen özellikleri

    OnePlus yakında tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletecek. Şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı OnePlus Pad Pro, 3C  sertifikasyon kurumunun kayıtlarında ortaya çıktı.

    OnePlus Pad Pro geliyor: İşte netleşen özellikleri Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi OnePlus yakında yeni bir amiral gemisi tablet piyasaya sürecek. OnePlus Pad Pro adı altında pazara sunulması beklenen cihaz kısa süre önce 3C kurumunun veritabanında OPD2401 model numarası ile listelendi.

    Çinli sertifikasyon platformunun sağladığı verilere bakılırsa tablet 67W hızlı şarj desteği ile gelecek. Bununla birlikte cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle donatılacağına dair bilgiler de var. Gelelim sızdırılan diğer detaylara.

    OnePlus Pad Pro geliyor: İşte netleşen özellikleri Tam Boyutta Gör

    OnePlus Pad Pro neler sunacak?

    OnePlus Pad Pro'nun 3K çözünürlüklü 12.1 inç ekran, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 9.510 mAh batarya ile çıkış yapacağı söyleniyor. Yeni üst sınıf tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.

    OnePlus Pad Pro geliyor: İşte netleşen özellikleri Tam Boyutta Gör

    Gelen bilgiler OnePlus Pad Pro'nun önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanacağı yönünde. Lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak cihazın sertifikasyon kurumlarını ziyaret etmesi çıkışının çok da uzak olmadığını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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