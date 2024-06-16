2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Çinli teknoloji devi OnePlus yakında yeni bir amiral gemisi tablet piyasaya sürecek. OnePlus Pad Pro adı altında pazara sunulması beklenen cihaz kısa süre önce 3C kurumunun veritabanında OPD2401 model numarası ile listelendi.

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Çinli sertifikasyon platformunun sağladığı verilere bakılırsa tablet 67W hızlı şarj desteği ile gelecek. Bununla birlikte cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle donatılacağına dair bilgiler de var. Gelelim sızdırılan diğer detaylara.

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OnePlus Pad Pro neler sunacak?

OnePlus Pad Pro'nun 3K çözünürlüklü 12.1 inç ekran, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 9.510 mAh batarya ile çıkış yapacağı söyleniyor. Yeni üst sınıf tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.

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Gelen bilgiler OnePlus Pad Pro'nun önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanacağı yönünde. Lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak cihazın sertifikasyon kurumlarını ziyaret etmesi çıkışının çok da uzak olmadığını gösteriyor.

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OnePlus Pad Pro geliyor: İşte netleşen özellikleri