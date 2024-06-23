OnePlus Pad Pro'nun görüntüsü yayınlandı: En güçlü Android tablet mi olacak?

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Tam Boyutta Gör OnePlus, 27 Haziran'da yapacağı lansmanda sadece OnePlus Ace 3 Pro akıllı telefonunu değil, aynı zamanda yeni bir tablet de tanıtacak. Çinli marka OnePlus Pad Pro adı altında pazara giriş yapacak cihazın ilk resmi görüntüsünü yayınladı.

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Şirke önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak modelin "en güçlü Android tablet" olacağını iddia ediyor. OnePlus Pad Pro, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile karşımıza çıkacak. Hatta bu işlemciyle donatılmış ilk tablet olarak gelecek.

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Neler biliniyor?

OnePlus Pad Pro, 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 7:5 en-boy oranına sahip 12.1 inç IPS ekran taşıyacak. Buna ek olarak 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 67W hızlı şarj destekli 9.510 mAh batarya içereceğine dair bilgiler de var.

Tasarım açısından ise tablet önceki modellerin izinden gidecek. Yayınlanan poster ince çerçeveler ve yuvarlak kamera ünitesi gibi detayları ortaya koyuyor. Ayrıca görselde klavyeli kılıf ve kalem gibi aksesuarlara yer verildiğini de görüyoruz.

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OnePlus Pad Pro ortaya çıktı: En güçlü Android tablet mi olacak?