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    OnePlus Pad Pro'nun görüntüsü yayınlandı: En güçlü Android tablet mi olacak?

    OnePlus yakında tanıtacağı yeni tabletin ilk resmi görüntüsünü yayınladı. Çinli marka önümüzdeki günlerde çıkış yapacak cihazın en güçlü Android tablet olacağını iddia ediyor.
    OnePlus Pad Pro ortaya çıktı: En güçlü Android tablet mi olacak? Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 27 Haziran'da yapacağı lansmanda sadece OnePlus Ace 3 Pro akıllı telefonunu değil, aynı zamanda yeni bir tablet de tanıtacak. Çinli marka OnePlus Pad Pro adı altında pazara giriş yapacak cihazın ilk resmi görüntüsünü yayınladı.

    Şirke önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak modelin "en güçlü Android tablet" olacağını iddia ediyor. OnePlus Pad Pro, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile karşımıza çıkacak. Hatta bu işlemciyle donatılmış ilk tablet olarak gelecek.

    OnePlus Pad Pro ortaya çıktı: En güçlü Android tablet mi olacak? Tam Boyutta Gör

    Neler biliniyor?

    OnePlus Pad Pro, 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 7:5 en-boy oranına sahip 12.1 inç IPS ekran taşıyacak. Buna ek olarak 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 67W hızlı şarj destekli 9.510 mAh batarya içereceğine dair bilgiler de var.

    Tasarım açısından ise tablet önceki modellerin izinden gidecek. Yayınlanan poster ince çerçeveler ve yuvarlak kamera ünitesi gibi detayları ortaya koyuyor. Ayrıca görselde klavyeli kılıf ve kalem gibi aksesuarlara yer verildiğini de görüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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