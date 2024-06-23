OnePlus Pad Pro'nun görüntüsü yayınlandı: En güçlü Android tablet mi olacak?

Şirke önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak modelin "en güçlü Android tablet" olacağını iddia ediyor. OnePlus Pad Pro, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile karşımıza çıkacak. Hatta bu işlemciyle donatılmış ilk tablet olarak gelecek.
Neler biliniyor?
OnePlus Pad Pro, 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 7:5 en-boy oranına sahip 12.1 inç IPS ekran taşıyacak. Buna ek olarak 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ve 67W hızlı şarj destekli 9.510 mAh batarya içereceğine dair bilgiler de var.
Tasarım açısından ise tablet önceki modellerin izinden gidecek. Yayınlanan poster ince çerçeveler ve yuvarlak kamera ünitesi gibi detayları ortaya koyuyor. Ayrıca görselde klavyeli kılıf ve kalem gibi aksesuarlara yer verildiğini de görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.