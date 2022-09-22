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    OnePlus SuperVOOC 80W araç şarjı duyuruldu

    Araç içerisinde yüksek hızlı şarjı destekleyen telefonlarınızı şarj etmek için yeterli donanımınız yoksa OnePlus imdadınıza koşuyor. OnePlus SuperVOOC 80W araç şarjı özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    OnePlus SuperVOOC 80W
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    Akıllı telefonlarda bugün 200W seviyesinde hızlı şarj teknolojileri görüyoruz. Şarj adaptörleri ve kablolar yavaş yavaş bu yüksek seviyeleri karşılamaya başlarken araç içerisinde pek gelişme görmek mümkün olmuyor.

    OnePlus SuperVOOC 80W araç şarjı özellikleri ve fiyatı

    Otomobil üretimleri belirli periyotlarda olduğu için yeni bir teknolojinin entegre edilmesi sonraki senelerde oluyor. Örneğin kablosuz şarj teknolojisi araçlarda yaklaşık 1 yıl sonra kullanıma sunulmuştu.

    Hızlı şarj konusunda da durum buna benzer. Enerji aktarım seviyeleri sürekli arttığı için otomobillerin de bu hızı yakalaması pek mümkün değil. Bu bakımdan üçüncü taraf çözümler öne çıkıyor.

    OnePlus SuperVOOC 80W adındaki araç şarjı uyumlu telefonların bataryasını 35-40 dakika civarında tam doldurabiliyor. Önemli özelliği SuperVOOC ile Oppo ve OnePlus telefonlarını desteklemesi. Zira araç içinde 100W sunan şarj aksesuarları da mevcut.

    SuperVOOC yanında USB-PD standardı ile de 30W aktarım yapılabiliyor. USB-PD bugün pek çok akıllı telefonda ve hatta akıllı terminallerde de mevcut. Yine VOOC hızlı şarjı da destekliyor. Aksesuarın USB Tip-A çıkışından SuperVOOC, Tip-C çıkışından da USB-PD aktarımı yapılıyor. Aynı anda iki çıkış kullanılırsa aktarım toplam 63W oluyor. OnePlus SuperVOOC 80W araç şarjı 40$ olacak satılacak.

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    M
    makine26 2 gün önce

    lexus çakması

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