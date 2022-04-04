OnePlus'tan 43 inçlik 4K akıllı TV geliyor: Temel özellikleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

Çinli OnePlus markası 43 inç ekrana sahip yeni bir akıllı TV piyasaya süreceğini resmen doğruladı. OnePlus TV Y1S Pro olarak adlandırılan modelin lansman tarihi henüz açıklanmasa da temel özellikleri konusunda bazı önemli detaylar paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör

Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere cihaz HDR10 teknolojisini destekleyen 4K çözünürlüğe sahip 43 inç panel içerecek. İnce çerçeveli şık bir tasarım sunacak akıllı televizyon 24 watt gücünde stereo hoparlör sistemi ile gelecek.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi de belli oldu

OnePlus TV Y1S Pro'nun 64 bit işlemciden güç alacağı bildiriliyor. Buna 2 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Android TV 11 platformunu temel alacak cihazın fiyat etiketinin ise 400 dolar civarında olacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

OnePlus'tan 43 inçlik 4K akıllı TV geliyor