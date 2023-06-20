OnePlus V Fold render görüntüleri paylaşıldı: İşte Galaxy Z Fold 5'in rakibi

OnePlus V Fold render görüntüleri paylaşıldı
OnePlus V Fold'a baktığımızda, Galaxy Z Fold'a benzer tasarım hatları ve uzun bir form faktörü ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte cihazın dış ekranında görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera bulunurken, iç ekranda bu bölüm sol üst köşeye taşınmış. Ayrıca her iki görüntü, cihazın ince ekran çerçeveleri ve büyük bir ekran-gövde oranına sahip olacağını doğruluyor.
OnePlus V Fold özellikleri
Teknik özelliklere gelirsek, OnePlus V Fold'un ön tarafta QHD+ ve 120Hz yenileme hızı sunan LTPO OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın kalbinde ise, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 2 yer alacak. V Fold'un bilinen diğer özellikleri arasında, 50MP birincil kamera, 32MP selfie kamerası, 4.800mAh pil ve 100W SuperVOOC şarj bulunmakta.
Mevcut sızıntılara göre OnePlus V Fold'un 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Diğer tarafta Samsung'un ise, önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'i duyuracağını hatırlatalım. Bu noktada koreli dev, zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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