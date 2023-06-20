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    OnePlus V Fold render görüntüleri paylaşıldı: İşte Galaxy Z Fold 5'in rakibi

    OnePlus'ın merakla beklenen katlanabilir telefonu OnePlus V Fold'un tasarımı belli oldu. Amiral gemisi telefon Galaxy Z Fold 5'e rakip olacak. İşte detaylar... 
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    OnePlus V Fold tasarımı sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold'un rakibi Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın merakla beklenen telefonu OnePlus V Fold hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki markanın ilk katlanabilir telefonu olacak bu modelin, rekabete iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Bugünse yeni akıllı telefonun tasarımını gösteren bir dizi render görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntüler, OnePlus V Fold'a her açıdan hızlı bir ön bakış fırsatı sunuyor. 

    OnePlus V Fold render görüntüleri paylaşıldı

    OnePlus V Fold'a baktığımızda, Galaxy Z Fold'a benzer tasarım hatları ve uzun bir form faktörü ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte cihazın dış ekranında görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera bulunurken, iç ekranda bu bölüm sol üst köşeye taşınmış. Ayrıca her iki görüntü, cihazın ince ekran çerçeveleri ve büyük bir ekran-gövde oranına sahip olacağını doğruluyor.

    OnePlus V Fold tasarımı sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold'un rakibi Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümüne gelirsek OnePlus V Fold, biri periskop olmak üzere üç sensörlü, dairesel bir kamera adasına sahip. Bu bölümün şaşırtıcı bir biçimde Xiaomi 13 Ultra'yı anımsattığını belirtmemiz gerek. Bunun haricinde ses açma kısma, sessize alma ve güç tuşları cihazın sağ çerçevesine  konumlandırılmış. 

    OnePlus V Fold özellikleri

    Teknik özelliklere gelirsek, OnePlus V Fold'un ön tarafta QHD+ ve 120Hz yenileme hızı sunan LTPO OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın kalbinde ise, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 2 yer alacak. V Fold'un bilinen diğer özellikleri arasında, 50MP birincil kamera, 32MP selfie kamerası, 4.800mAh pil ve 100W SuperVOOC şarj bulunmakta. 

    Mevcut sızıntılara göre OnePlus V Fold'un 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Diğer tarafta Samsung'un ise, önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'i duyuracağını hatırlatalım. Bu noktada koreli dev, zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabilir.

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