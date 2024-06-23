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    Önlemlere rağmen yapay zeka şirketleri interneti kazımaya devam ediyor

    Yapay zeka şirketlerinin veriye olan açlığı durmak bilmiyor. Son gelen haberlere göre firmalar, alınan önlemlere rağmen web sitelerinden veri kazımaya devam ediyor.
    Önlemlere rağmen yapay zeka şirketleri interneti kazıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketleri sitemlerini daha fazla geliştirebilmek için internetteki verilere adeta hücum ediyor. Verilerini ve içeriklerini şirketlere kaptırmak istemeyen web siteleri ise ortak bir web standardı ile kendilerini koruyorlar. En azından şimdiye kadar koruduklarını düşünüyorlardı. Zira yeni gelen bilgilere göre yapay zeka şirketleri, alınan önlemleri aşarak web sitelerinden veri kazımaya devam ediyor.

    robots.txt görmezden geliniyor

    Aktarılanlara göre ücretsiz bir yapay zeka arama motoru olarak tanımlanan Perplexity, Forbes'in haberlerini çalmak ve yeniden yayınlamakla suçlanıyor. Perplexity’nin bir sitenin hangi bölümlerinin taranmasına izin verildiğini belirlemek için yaygın olarak kabul edilen bir standart olan Robots Exclusion Protocol veya daha bilindik adıyla robots.txt’yi görmezden geldiği ortaya çıkarıldı. 1994 yılından beri kullanılan bu protokole şimdiye kadar genellikle uyuluyor olsa da esasında ortada bir zorunluluk bulunmuyor ve gönüllük esasına dayanıyor.

    Wired’e göre Perplexity, kendileri de dahil olmak üzere Condé Nast yayınlarının web sitelerinden verileri kazımayı sürdürüyor. Öte yandan görünüşe göre robots.txt’deki “taramayın” sinyallerine rağmen web sitelerinden içerikleri çeken tek yapay zeka şirketi Perplexity de değil. OpenAI ve Anthropic'in de robots.txt sinyallerini görmezden gelerek verileri çektiğini söylüyor. Her iki şirket de daha önce web sitelerinin robots.txt dosyalarına koydukları "taramayın" talimatlarına saygı duyduklarını açıklamıştı.

    Perplexity ise robots.txt’ye saygı duyduklarını söylüyor. Ancak bu, protokolü görmezden gelen arama robotların faydalanmadıkları anlamına gelmiyor. Şirkete göre tespit edilen bulgular robotlardan birine ait. Ayrıca Perplexity CEO'su Aravind Srinivas’a göre robots.txt’nin bir yasal zorunluluğu bulunmuyor ve yayıncılar ile AI şirketlerinin yeni bir ilişki kurması gerektiğini ifade ediyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai-companies-are-reportedly-still-scraping-websites-despite-protocols-meant-to-block-them-132308524.html https://www.wired.com/story/perplexity-is-a-bullshit-machine/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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