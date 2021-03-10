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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai Kona N'in gövde tasarımı ortaya çıktı

    Hot SUV modeli 2021 Hyundai Kona N ile ilgili ipuçları paylaşmaya devam eden Koreli üretici bu kez araç üzerindeki örtüyü tamamen kaldırdı. Yeni Kona N, sportif detaylarıyla dikkat çekiyor.
    10 Mart 2021, 16:00 (Güncellendi, 11 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Kona N'in gövde tasarımı ortaya çıktı
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    Bir süredir yeni Hyundai Kona N ile ilgili ipucu görselleri paylaşan Koreli üretici bu defa performanslı model üzerindeki örtüyü kaldırdı. 'Hot SUV' olarak nitelendirilen yeni Kona N, şimdilik yalnızca gövde tasarımıyla karşımızda.

    Yeni Hyunda Kona N, yüksek performansın yanında Koreli şirketin N biriminin sportif dokunuşlarını da beraberinde getiriyor. Ön bölümü domine petek desenli siyah panjurda N rozeti göze çarpıyor. Tampon bölümü de daha büyük hava kanalları ve siyah kanatçıklarla daha sportif görünen otomobilin ön lip, marşpiyel ve arka difüzöründe kırmızı şeritler dikkat çekiyor.

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    Koyu renkli büyük jantları, gövde rengiyle kontras oluşturan siyah sütunları, tavanı ve yan ayna kapaklarıyla dikkat çeken yeni Hyundai Kona N'in arka bölümünde de üçgen biçimli fren lambasına sahip çift kanatlı spoyler, parlak siyah difüzör ve büyük egzoz çıkışları yer alıyor. Ayrıca ön panjurdaki petek desenleri arka tamponda da görmek mümkün.

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    Yeni Hyundai Kona N'in teknik detayları henüz belli değil fakat 2.0 litre turbo benzinli ünite ve 8 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonuyla geleceğini biliyoruz. Şirketin bir başka performanslı modeli Veloster N'de de bulunan bu motor söz konusu araçta 275 beygir güç ve 353 Nm tork üretiyor. Hyundai'nin açıklamasına göre yeni Kona N'de launch control (kalkış kontrolü) gibi yüksek performanslı sürüş özellikleri de göreceğiz.

    Performanslı modelin ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil fakat gövde tasarımının ortaya çıkmasıyla birlikte dünya prömiyerinin çok uzakta olmadığını düşünebiliriz. Yeni Kona N ile ilgili bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    TheJudgé 2 saat önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    800 bin fiyatla gelir bu
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    deniz_sea (Deniz ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel olmuş, Keşke buraya da gelse ama ucuz olamaz ki bu vergi sistemi ile :(
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