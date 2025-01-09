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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile Onvo, Axen, Dijitsu marka çeşitli televizyon modelleri için toplatma kararı alındı. Bu modellerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği, enerji etiketinin yanlış işaretlenmesi gibi gerekçelere yer verildi.

Toplatma kararı alınan televizyon modelleri hangileri?

Onvo OV32150

Onvo OV42250

Onvo OV43250

Onvo OV50350

Onvo OV65500

Onvo OV75F500

Axen AX32DAB04

Axen AX32DAB13

Axen AX50FIL242

Axen AX43DIL13

Dijitsu 32DS8500

Dijitsu 32DS9800

Dijitsu 43DS9800

Dijitsu 50DS8800

Dijitsu 50DS9800

Dijitsu 55DS8500

Dijitsu 65DS8500

Dijitsu 65DS8800

Bu modellerin kullanılmaması gerekiyor

Bakanlık tarafından güvensiz ürün olduğu tespit edilen modellerin satışı durduruldu. Bu modellere sahip olan kullanıcılar için "ürünün kullanımının bırakılması gerektiği" açıklandı. Güvensiz ürün olarak belirlenen televizyon modellerinden birine sahipseniz ilan sayfasında belirtilen adrese televizyonunuzu göndermeniz gerekiyor.

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Amazon müşterilerini uyardı!

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Amazon, güvensiz ürün listesindeki modellerden herhangi birini satın alan müşterilere uyarı mesajı gönderdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesi kullanılıyor. Bilgilendirme mesajında Bakanlık kararının linkine de yer verildi.

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Onvo, Axen ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!