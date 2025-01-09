Onvo, Axen ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!

- Toplatma kararı alınan televizyon modelleri hangileri?
- Bu modellerin kullanılmaması gerekiyor
- Amazon müşterilerini uyardı!
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Toplatma kararı alınan televizyon modelleri hangileri?
- Onvo OV32150
- Onvo OV42250
- Onvo OV43250
- Onvo OV50350
- Onvo OV65500
- Onvo OV75F500
- Axen AX32DAB04
- Axen AX32DAB13
- Axen AX50FIL242
- Axen AX43DIL13
- Dijitsu 32DS8500
- Dijitsu 32DS9800
- Dijitsu 43DS9800
- Dijitsu 50DS8800
- Dijitsu 50DS9800
- Dijitsu 55DS8500
- Dijitsu 65DS8500
- Dijitsu 65DS8800
Bu modellerin kullanılmaması gerekiyor
Bakanlık tarafından güvensiz ürün olduğu tespit edilen modellerin satışı durduruldu. Bu modellere sahip olan kullanıcılar için "ürünün kullanımının bırakılması gerektiği" açıklandı. Güvensiz ürün olarak belirlenen televizyon modellerinden birine sahipseniz ilan sayfasında belirtilen adrese televizyonunuzu göndermeniz gerekiyor.
Amazon müşterilerini uyardı!
Amazon, güvensiz ürün listesindeki modellerden herhangi birini satın alan müşterilere uyarı mesajı gönderdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesi kullanılıyor. Bilgilendirme mesajında Bakanlık kararının linkine de yer verildi.Kaynakça https://www.ilan.gov.tr/ilan/1664580/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-guvensiz-urun-arz-yasagi-toplatma-ve-bertaraf-karari https://www.ilan.gov.tr/ilan/1417701/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-riskli-urun-iade-kararinin-ilanen-tebligi https://www.ilan.gov.tr/ilan/1574293/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-riskli-urun-hakkinda-kamuoyuna-duyuru Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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