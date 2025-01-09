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    Anlık Bildirim

    Onvo, Axen ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onvo, Axen, Dijitsu marka çeşitli televizyon modellerinin "güvensiz ürün" olduğuna karar verildi. Bu ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.
    Onvo, Axen ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı! Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile Onvo, Axen, Dijitsu marka çeşitli televizyon modelleri için toplatma kararı alındı. Bu modellerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği, enerji etiketinin yanlış işaretlenmesi gibi gerekçelere yer verildi.

    Toplatma kararı alınan televizyon modelleri hangileri?

    • Onvo OV32150
    • Onvo OV42250
    • Onvo OV43250
    • Onvo OV50350
    • Onvo OV65500
    • Onvo OV75F500
    • Axen AX32DAB04
    • Axen AX32DAB13
    • Axen AX50FIL242
    • Axen AX43DIL13
    • Dijitsu 32DS8500
    • Dijitsu 32DS9800
    • Dijitsu 43DS9800
    • Dijitsu 50DS8800
    • Dijitsu 50DS9800
    • Dijitsu 55DS8500
    • Dijitsu 65DS8500
    • Dijitsu 65DS8800

    Bu modellerin kullanılmaması gerekiyor

    Bakanlık tarafından güvensiz ürün olduğu tespit edilen modellerin satışı durduruldu. Bu modellere sahip olan kullanıcılar için "ürünün kullanımının bırakılması gerektiği" açıklandı. Güvensiz ürün olarak belirlenen televizyon modellerinden birine sahipseniz ilan sayfasında belirtilen adrese televizyonunuzu göndermeniz gerekiyor.

    Amazon müşterilerini uyardı!

    Onvo, Axen ve Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı! Tam Boyutta Gör

    Amazon, güvensiz ürün listesindeki modellerden herhangi birini satın alan müşterilere uyarı mesajı gönderdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesi kullanılıyor. Bilgilendirme mesajında Bakanlık kararının linkine de yer verildi.

    Kaynakça https://www.ilan.gov.tr/ilan/1664580/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-guvensiz-urun-arz-yasagi-toplatma-ve-bertaraf-karari https://www.ilan.gov.tr/ilan/1417701/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-riskli-urun-iade-kararinin-ilanen-tebligi https://www.ilan.gov.tr/ilan/1574293/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-riskli-urun-hakkinda-kamuoyuna-duyuru
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