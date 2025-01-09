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    Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya yaş sınırı kaç olacak? Nasıl tespit edilecek?

    Sosyal medyaya getirilecek yaş sınırı kaç yaşın altındakileri kapsayacak? Kullanıcının yaşı nasıl tespit edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu soruları yanıtladı.
    Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya yaş sınırı kaç olacak? Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında sosyal medya platformlarına getirilecek yaş sınırı hakkında açıklamalarda bulundu. Yaş sınırının kaç olacağı ve yaşın nasıl tespit edileceğini duyurdu.

    Sosyal medya yaş sınırı bu sene hayata geçecek

    Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarına yaş sınırı getirilmesine yönelik düzenlemenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Düzenleme teklifi bu sene içerisinde TBMM'ye sunulacak.

    Yaş sınırı ne kadar olacak?

    Bakan Uraloğlu, yaş sınırlamasının 16 yaşın altını kapsaması yönünde kanaata varıldığını açıkladı. TBMM’ye sunulacak teklifte yaş sınırının 16 yaş olarak önerileceğini ifade etti. Ancak yaş sınırı hakkındaki nihai kararı TBMM Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu verecek. Meclis’te yaş sınırına yönelik aksi bir karar alınmazsa 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanacak.

    Kullanıcının yaşı nasıl tespit edilecek?

    Sosyal medyadaki yaş sınırının nasıl tespit edileceği belli oldu. Sosyal medya platformları, yaş sınırı doğrulamak için herhangi bir kişisel bilgi talep etmeyecek. Yaş yespiti için yapay zeka ve çeşitli algoritmalardan faydalanarak kullanıcının platformdaki aksiyonları ve paylaşımına göre yaşın tespit edilmesi sağlanacak. Kullanıcının 16 yaşın altında olduğu tespit edilirse platforma erişimi yasaklanacak.

    Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Hiçbir kişisel bilginin paylaşılmasını öngörmeyeceğiz, tersine kişisel bilgilerin paylaşımına engel getireceğiz. Kişisel bilgilerin paylaşımına yasak getireceğiz. Yapay zekadır, her türlü algoritmadır var… Bu sorumluluğu doğrudan sosyal medya platformuna vermeyi düşünüyoruz. Kişinin kullanımıdır, paylaştığı fotoğraflardır şeklinde kendisi tespit edecek. Ve ona diyecek ki; sen 16 yaşın altındasın, ben buna müsaade etmiyorum.”

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