Opel yeni logosunu tanıttı: 2024'ten itibaren otomobilleri süsleyecek

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Alman otomobil devi Opel, sürpriz bir şekilde ikonik şimşek logosunun yeni versiyonunu tanıttı. Elektromobilite çağını daha net bir şekilde yansıttığı görülen yeni logo, 2024 yılından itibaren üretilecek araçlarda yer almaya başlayacak.

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Yeni logo ilk bakışta devrimden ziyade bir evrime işaret ediyor. Şimşek yine tasarım felsefesinin merkezi unsuru olmaya devam ederken ufak bir dokunuşa maruz kaldığına şahit oluyoruz. Artık klasik "Z" şeklinden ziyade iki parçalı bir forma bürünmüş durumda.

"Şimşek her zamankinden daha önemli"

Elektromobiliteyi sembolize etmek için bir şimşekten daha iyi ne olabilirdi ki? Dolayısı ile şimşeğin ortadan kaldırılmasını bekleyemezdik. Güncel haliyle şirketin e-mobiliteye odaklandığını her zamankinden daha fazla gösteriyor.

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Opel CEO'su Florian Huettl şimşek işaretinin önemini şu şekilde vurguluyor: "Şimşeğimiz her zamankinden daha önemli. Çünkü sadece inovasyon ve mobiliteyi herkes için uygun fiyatlı hale getirme sözümüzü sembolize etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdümüzü de temsil ediyor. Bu yıl 15 elektrikli model sunacağız ve şunu gurula söyleyebileceğiz: Opel elektrikli."

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Opel yeni logosunu tanıttı: 2024'ten itibaren araçları süsleyecek