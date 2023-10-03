Opel, Ekim ayına özel kampanyalarını açıkladı

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle kullancılara sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda ,100.000 TL takas desteği dahil, 225.900 TL’ye varan avantajlar ve 1.698.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.
Elektrikli Opel modellerinde ekim ayına özel fırsatlar
Ekim ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulan, Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken, Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle, 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.
Opel, hafif ticari araçları da es geçmiyor
Combo Cargo 715.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1.004.900 TL’den başlayan fiyatlarla müşteri ile buluşurken, Vivaro City Van, 1.167.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.