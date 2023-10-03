Opel, Ekim ayına özel kampanyalarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.239.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde, nakit alımlarda geçerli, 124.900 TL’ye kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle kullancılara sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanı sıra dış tasarımı, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek avantajlara da sahip olabiliyor.

Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda ,100.000 TL takas desteği dahil, 225.900 TL’ye varan avantajlar ve 1.698.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Elektrikli Opel modellerinde ekim ayına özel fırsatlar

Tam Boyutta Gör 2024 yılından itibaren tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunmaya hazırlanan ve kısa bir süre önce “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânına ek, 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1.493.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Toyota'dan Ekim ayında "%0 faiz veya nakit indirim" kampanyası 1 gün önce eklendi

Ekim ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulan, Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken, Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle, 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel, hafif ticari araçları da es geçmiyor

Tam Boyutta Gör Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, ekim ayına özel kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle dikkat çekiyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânlarıyla, 1.592.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel’in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Combo Cargo 715.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1.004.900 TL’den başlayan fiyatlarla müşteri ile buluşurken, Vivaro City Van, 1.167.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

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Opel, Ekim ayına özel kampanyalarını açıkladı